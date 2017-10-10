Diyarbakır'da görkemli açılış

Türkiye genelinde şube sayısını hızlı bir şekilde artıran İcmal Gençlik Derneği bir şube de Diyarbakır’da açtı. Yoğun katılımla birlikte açılışa, Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Diyarbakır İl Başkanı Şeyhmus Elçi, BTP Elazığ İl Başkanı Mimar Bayram Kavak, İcmal Gençlik Derneği Genel Başkanı İbrahim Fatih Ekici, İcmal Gençlik Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Eşref Adıgüzel, İcmal Gençlik Derneği Diyarbakır Şubesi Başkanı Eyyüp Aslan, çok sayıda İcmal Gençlik mensubu genç ve davetli katıldı.

‘Gönül ehlinin yetiştiği yer’

İcmal Gençlik Derneği Diyarbakır şubesinin açılışı, kesilen kurban ve yapılan duaların ardından başladı. İcmal Gençlik Derneği Diyarbakır Şubesi Başkanı Eyyüp Aslan konuşmasında, “Son on beş yılda ülkenin geldiği durum ortada. Gençlerimiz adeta duyarsızlaştırıldı. Değerlerimizi kaybetmekle karşı karşıyayız.

Gençlerimiz Her geçen gün madden ve manen büyük buhran yaşamaktadır. işte bu noktada icmal gençlik derneği büyük bir misyon üstlenmiş, ülkemiz gençlerini ve tüm insanlığı bu buhrandan kurtaracak milli ve manevi duruşu ortaya koymuş örnek nesildir. Büyük vatan evladı Prof. Dr Haydar Baş’ın “insan gönüldür gönül” dediği gönül ehlinin yetiştiği yerdir. Bölük pörçük olduğumuz bu ortamda İcmal gençliğinin misyonu insanımıza birliği, bütünlüğü muhafaza etme noktasında yol gösterici olmaktır.

‘Cumhuriyeti koruyup kollayacak gençlik’

Programa misafir olarak katılan BTP Elazığ İl Başkanı Mimar Bayram Kavak, yaptığı selamlama konuşmasında, “Dinine, vatanına, milletine bağlı, Türkiye’nin birlik ve beraberliğini devam ettirecek, Cumhuriyeti koruyup kollayacak gençlerin yetiştiği yerdir İcmal Gençlik” dedi.

İcmal Gençlik Derneği kuruluşundan bu yana birlik beraberlik vurgusunun yapıldığı yer olduğunu söyleyen Kavak şöyle devam etti: “İcmal Gençlik Derneği, yaptığı icraatlarını yurt çapında binlerce sempozyum, panel, programla perçinlemiş; insanlığa yol gösterici misyonu üstlenmiş örnek neslin yetiştiği yerdir. Müşahhas örnek olarak Prof. Dr. Haydar Baş'ı örnek almış İcmal Genci, her daim hedefinin hareket merkezine rızai lillah istikametindeki işlere imza atma gibi hayırlı misyonu yerleştirmiş misyonunda hayır olan tek dernektir.”



‘Tarihi bir olay’

İcmal Gençlik Yönetim Kurulu Üyesi Eşref Adıgüzel ise yaptığı selamlama konuşmasında, “Diyarbakır gibi medeniyetin başkenti olan bir yerde, İcmal Gençlik Derneği’nin açılması tarihi bir olaydır. Medeniyetin başkenti diyorum çünkü bu bölgede peygamberlerin izleri var, Ehl-i Beyt’in izleri var, gerçek hak dostlarının izleri var, fahri Diyarbakırlı Atatürk'ün izi var.

Buram buram maneviyat kokuyor. Bölgenin de ülkenin de can damarı mesabesinde bir il olan Diyarbakır’da İcmal Gençlik Derneğimizin açılışı gurur verici bir olaydır. Prof. Dr Haydar Baş Bey’i mihmandar kabul etmiş, örnek almış ve yola çıkmış Diyarbakırlı kardeşlerimi bu hayırlı hizmetlerinden dolayı tebrik ediyor, başarılar diliyorum.

‘İcmal Gencinin dilinde ve gönlünde tevhid var’

Daha sonra söz alan İcmal Gençlik Deneği Genel Başkanı İbrahim Fatih Ekici, konuşmasının başında gençlerin sahiplenilmemesi neticesinde gençlerin karşı karşıya kaldığı tehlikelerden bahsetti ve birkaç somut örnek verdi. Konuşmasının devamında İcmal Gençlik Derneği’nin gençleri korumada ve yetiştirmede üstlendiği vazifeden bahseden Ekici şunları söyledi:

“Türkiye’nin dört bir yanında İcmal Gençlik Derneği şubeleri açılmaya devam ediyor. İcmal Gençlik şubelerinin amacı, geleceğimiz olan gençlerimizi sahiplenerek onları kendi yararına, milletimizin yararına, ülkemizin yararına Hak rızası için kazanmaktır. İcmal Gençlik şubelerinin amacı, dilinde ve gönlünde “La İlahe İllallah, Muhammedün Resûlullah” olan , “Bu vatan bizimdir, bizim kalacaktır” diyerek vatanına bağlı olan gençliği yetiştirmektir. Bu bilinçte yetişen gençliğin de yanlış yola düşmesine imkân yoktur.”

Konuşmasının sonunda, İcmal Gençlik Şubelerinin Türkiye genelinde hızla büyüdüğünü ve her hafta yeni şubelerin açıldığını belirten Ekici, “Türkiye geneli tabloya baktığımızda hızla büyüyen bir İcmal Gençlik görmekteyiz ki bu gençlik Türkiye’nin geleceğidir” dedi.

‘Tam bağımsız karakter sahibi gençlik’

Son olarak söz alan BTP Diyarbakır İl Başkanı Şeyhmus Elçi ise, “İcmal Gençliği, Prof. Dr. Haydar Baş’ı örnek alarak onun milli ve manevi değerler çizgisinde yetişmektedir” dedi. Elçi, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Mandacılığı asla ve kat'a kabul etmeyen İcmal Genci; tam bağımsız karakter sahibi, dini ve milli değerlere sahip çıkan, fahri Diyarbakırlı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü her yönüyle bilen, anlayan ve tanıtan, geleceğe umutla bakabilen, Prof. Dr. Haydar Baş'ın riyasetinde hak-bâtıl ayırımını son derece muazzam şekilde yapan, dünyanın ihtiyaç duyduğu, çağın gencidir.

İcmal Genci, Kelime-i Tevhid'i yaşayan, Peygamberimize ve Ehl-i Beyt'ine sımsıkı sarılan ve sahip çıkan gençtir.

Her dönem ve devirde halkı ayıktıran bir nesil olmuştur. Milli ve manevi refleksin köreltildiği, tüm değerlerin yok edildiği, içinde bulunduğumuz bu zamanda; milletine, devletine, değerlerine, Ehl-i Beyt’e, Mustafa Kemal Atatürk’e sahip çıkmak ve tüm hayat memat meselelerde milletini ayıktırma gibi tarihi misyonu üstlenmiş İcmal Gençlik, devrimizin yıkılmayan tek kalesi ve yol göstericisidir.

“Bir tarafım Diyarbakırlıdır” diyen Prof. Dr. Haydar Baş çizgisinde hareket etmeye çalışan Diyarbakırlı gençlerin, 5 medeniyete ev sahipliği yapmış Diyarbakır’da İcmal Gençlik Derneği şubesini açmaları da çok manidar ve anlamlıdır. Bu manada, gençlerimizin içinde bulunduğu buhrandan kurtuluşa vesile olacak İcmal Gençlik Derneğimizin, milletimizin dini ve milli bütünlüğüne yönelik tehditlere karşı uyanık olması temennisiyle hayırlara vesile olması dilerim.”

SELİM AYANOĞLU / DİYARBAKIR