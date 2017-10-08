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Diyarbakır'da hain tuzak: 2 şehit

PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda 2 güvenlik korucusu şehit oldu, bir korucu yaralandı

08 Ekim 2017 Pazar 11:16
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Diyarbakır'da hain tuzak: 2 şehit

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda 2 güvenlik korucusu şehit oldu, bir korucu yaralandı.

Valilikten yapılan açıklamada, teröristle mücadele kapsamında Silvan'ın Dağcılar Köyü mülki sınırları yakınlarında, jandarma komando timleri ile birlikte operasyon icra eden güvenlik korucusu İhsan Gür’ün, teröristlerce döşenen mayın ya da el yapımı patlayıcıya temas ettiği belirtildi.

Patlama sonucu Onbaşılar köyü nüfusuna kayıtlı güvenlik korucuları İhsan Gür ile Cevat Bilgiç'in olay yerinde şehit olduğu, güvenlik korucusu Murat Bartev'in ise vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, şehit olan kahraman güvenlik korucularına Allah’tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına ve silah arkadaşlarına sabır, yaralı güvenlik korucusuna ise acil şifalar dilendiği kaydedildi.

Bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla devam edileceği vurgulandı.

AA

Son Güncelleme: 08.10.2017 12:22
Anahtar Kelimeler:
şehitPKKSilvanDiyarbakır
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