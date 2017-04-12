Diyarbakır'da saldırıyı tünel kazarak yapmışlar

Diyarbakır Valiliği, Salı günü Bağlar ilçesindeki Emniyet Müdürlüğü ek birimlerinde yer alan Bakım-Onarım Şube Müdürlüğüne ait tamir atölyesinde saat 10.47'de meydana gelen 3 emniyet mensubunun şehit düştüğü, 1 polis ile 3 sivilin yaralandığı bombalı saldırının teröristler tarafından 30 metre tünel kazılarak gerçekleştirildiğini açıkladı.

Açıklamada, "Kriminal inceleme sonucu RDX, Amonyum Nitrat, TNT ve mazot ile hazırlanan yaklaşık 1 ton olduğu değerlendirilen patlayıcı yerleştirildiği ve zaman ayarlı düzenek ile patlamanın gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. AFAD koordinesinde gerçekleştirilen uzun süre yapılan arama kurtarma faaliyetleri neticesinde enkaz altında kalan sivil personele saat 17.50 sıralarında, diğer polis memurumuza ise 23.15 sıralarında ulaşılmıştır. Konu ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında, olay ile doğrudan ilişkisi olduğu değerlendirilen 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.

Tünel tespit edilememiş

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Çarşamba günü sabah saatlerinde yaptığı açıklamada patlamanın terör saldırısı olduğunu açıkladı. Bakan Soylu, şunları kaydetti: "Patlama, orada bir teknisyen yardımcımızın bir zırhlı aracı tamiri esnasında gerçekleşti. Mesele bir terör saldırısı. Şu anda 10-12 hafif yaralımız var hastanelerde; ama onun ötesinde bir teknisyen yardımcımız daha enkaz altından çıkarıldı ve o da şehit oldu. Bir polis memurumuz da orada şehit oldu. Bir terör saldırısı olduğu açığa çıktı. İlk önce araçla patlayınca ve orada bir çukur meydana getirince araçtan kaynaklandığı düşünülmüştü. Ama yapılan araştırmalarda netleşti ki bu, bir terör saldırısı."

Dışarıdan açılan bir tünelle saldırının gerçekleştirildiğini açıklayan İçişleri Bakanı Soylu, "Biz emniyet binalarımızın etrafında yaklaşık ayda bir arama tarama yaparız. Böyle bir tehditle karşılaşmayalım diye. Demek ki çok kısa bir süre içerisinde böyle şey kazmışlar" dedi.

Şehitlere hüzünlü veda



Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ek birimlerinin yer aldığı alanda PKK'lı teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan polis memuru Burhan Mercan (30) ile sivil personel Cengiz Tekin (42) için tören yapıldı.

Şehit Mercan 2 çocuk, Tekin ise 5 çocuk babasıydı.



HABER MERKEZİ