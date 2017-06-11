Diyarbakır’da operasyon sürüyor

Diyarbakır Valiliği, 4 ilçeye bağlı 104 köy ve mezralarında toplam bin 528 kilometrekare alanda bölücü terör örgütü üyelerini etkisiz hale getirmek amacıyla 28 Mayıs’ta başlatılan “Bayrak-54 Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan Müşterek Birlik Operasyonu” ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Operasyonun 10 bin 47 güvenlik personelinin katılımıyla sürdüğüne dikkat çekilen açıklamada, 10 Haziran’da adli makamlardan alınan kararlara istinaden 4 köy ve 10 mezrada toplam 62 ev ve eklentilerinde adli arama faaliyetinin yapıldığı ve 11 şahsın gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, Emniyet Müdürlüğü personelince müşterek olarak 40 yol kontrol noktasının oluşturulduğu kaydedilerek, “Yapılan kontrol neticesinde 61 araç ve 429 şahsın sorgulaması yapılmış, yapılan sorgulamalar sonucu yoklama kaçağı olduğu tespit edilen 10 şahıs yakalanarak, 1111 Sayılı Askerlik Kanunu gereğince tebligat yapılmasını müteakip serbest bırakılmış, 2’si ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’, 2’si ‘sözde köy komitesinde faaliyet yürütmek’, 1’i ‘hırsızlık’ suçlamasından olmak üzere toplam 5 şüpheli yakalanmayı müteakip sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır” denildi.