Diyarbakır’da operasyonlar sürüyor

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik 7 bini aşkın personelin katılımıyla düzenlenen operasyon sürüyor. Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Kulp, Lice ve Hani ilçelerinin kuzeyi ile Bingöl il sınırı arasındaki dağlık alanda faaliyet yürüten PKK'lı teröristlere yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), emniyet unsurları ve güvenlik korucularından oluşan 7 bini aşkın personelin katılımıyla 5 Mart'ta başlatılan "Bayrak-41 Şehit Jandarma Tolga Topçuoğlu Müşterek Operasyonu" sürüyor.

5 şüpheli gözaltına alındı

Operasyon kapsamında 11 Mart'ta Lice ilçesine bağlı 4 köy ve mezralarındaki 54 ev ve eklentileri ile arazide yapılan aramada 4 ruhsatsız av tüfeği, bir tabanca, 450 metre kablo, teröristlere ait bidonlar içinde araziye gömülü çok sayıda ayakkabı ve sivil kıyafet ile çok sayıda yaşam ve tıbbi malzeme bulundu. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

4 patlayıcı düzeneği imha edildi

Operasyonda teröristlere ait bir sığınak ve bir barınak kullanılamaz hale getirildi.

Narko-terörizmle mücadele kapsamında 448 kilogram toz, 338 kilogram kubar olmak üzere 786 kilogram esrar ele geçirildi. AA