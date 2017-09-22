Doğalgaz sektörü İstanbul'da buluşacak

Dünyanın önde gelen doğalgaz sektörü temsilcileri, 2-3 Kasım'da İstanbul'da düzenlenecek 7. Uluslararası Doğalgaz Kongre ve Fuarında (INGAS 2017) bir araya gelecek. İGDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, bu yıl "Doğal Gazın Geleceğine Köprü" ana temasıyla yapılacak INGAS 2017, 20 ülkeden doğal gaz sektörünün önemli isimlerini 2-3 Kasım'da Haliç Kongre Merkezinde buluşturacak.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan İGDAŞ'ın organizasyonuyla 7'ncisi düzenlenen etkinliğe, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın katılımı bekleniyor. İGDAŞ Genel Müdürü Mehmet Çevik, konuya ilişkin değerlendirmesinde, INGAS 2017'nin Türkiye'nin "enerjide merkez ülke" stratejisine hizmet ederek İGDAŞ'ın bu alandaki sorumluluğunun bir kısmını yerine getirmesini sağlayacağını bildirdi.

Dünyanın dört bir yanından doğalgaz sektörünün önemli temsilcilerinin INGAS'ta bir araya geleceğini anlatan Çevik, "Bu yıl INGAS'da, yurt içi ve dışından 5 binin üzerinde uzman ve sektör temsilcisini buluşturmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

AA