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Doğu Afrika'da açlık tehlikesi arttı!

BM Gıda ve Tarım Örgütü, Etiyopya, Kenya, Somali, Güney Sudan, Uganda ve Tanzanya'daki gıda fiyatlarının son bir yılda rekor seviyelerde arttığını açıkladı. Kuraklık nedeniyle sadece Etiyopya, Kenya ve Somali'de 12 milyon kişi açlık tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor.

15 Şubat 2017 Çarşamba 16:43
Doğu Afrika'da açlık tehlikesi arttı!

Doğu Afrika'daki kuraklık son bir yılda bölgede gıda fiyatlarında büyük artışa neden oldu. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nden (FAO) yapılan yazılı açıklamaya göre, Etiyopya, Kenya, Somali, Güney Sudan, Uganda ve Tanzanya'daki gıda fiyatları son bir yılda rekor seviyelere yaklaştı.

Açıklamada, düşük gelirli çiftçilerin temel gıda maddelerini almakta zorlandığı vurgulanırken, su sıkıntısı sonucu hayvanların telef olduğu bilgisine yer verildi. Somali'nin başkenti Mogadişu'da mısır fiyatlarının geçen ay yüzde 23 arttığı belirtilen açıklamada, Tanzanya'nın Aruşa şehrinde mısır fiyatlarının 2016'nın başından bu yana iki katına çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, kuraklık artışına vurgu yapılırken  iç çatışmanın yol açtığı güvenlik sıkıntısıyla da mücadele eden Güney Sudan'da gıda fiyatlarının bir yıl öncesine göre yaklaşık 4 kat arttığı hatırlatıldı. Kenya'da fasulye fiyatlarının bir önceki yıla göre yüzde 40 artış gösterdiği belirtilirken, Uganda'da ise mısır fiyatlarının son 12 ayda yüzde 75 yükseldiği bildirildi.

Hayvancılık da tehlikede

FAO'ya göre kuraklık en fazla hayvancılıkla uğraşan çiftçileri etkiledi. Yetersiz yağış sebebiyle otlaklar azalırken yaşanan su sıkıntısı da çiftçilerin hayvanlarını düşük fiyata satmasına neden oldu.

Küçükbaş hayvan fiyatı bir yıl öncesine kıyasla Somali'de yüzde 60, Kenya'da yüzde 30 düşüş gösterdi. Hayvan yetiştiricilerinin gelirindeki azalış ve gıda fiyatlarındaki artış bölge halkının gıdaya ulaşmasını daha da zorlaştırdı.

BM'nin yayımladığı rapora göre, kuraklık nedeniyle sadece Etiyopya, Kenya ve Somali'de yaklaşık 12 milyon kişi açlık tehlikesiyle karşı karşıya. Somali'de 6.2 milyon kişinin, yani ülke nüfusunun yarısının, yardıma muhtaç olduğu, 3 milyona yakın kişinin de açlık tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı vurgulanmıştı.

 

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cemal 2017-02-16 10:24:40

Hacli zihniyeti hiristiyan yapamadigi müslümanlari ac birakir. isgal arakasindan gelir. Türkiyede oynanan oyun budur. Milli Ekonomi Modeli Tek care

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