'Doğu Kudüs' açıklaması büyük yanlış

YENİ MESAJ/İSTANBUL

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkan Yardımcısı Dr. Ahmet Hamdi Kepekçi, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmesini ve İslam İşbirliği Teşkilatı’nın (İİT), "Doğu Kudüs'ü Filistin'in başkenti olarak tanıyoruz " kararını değerlendirdi.

Meltem TV ana haber bültenine konuk olan Kepekçi, "Bölgemiz ve dünya olağanüstü günlerden geçiyor. Bugünler sembollerin, inançların çatıştığı bir dönem. Aslında çatışanlar top, tank gibi görünse de Prof. Dr. Haydar Baş hocamızın yıllardan beri altını çizdiği bir gerçek var, çatışanlar inançlardır. Dolayısıyla siz bir kavgada başarılı olmak için işin özünü görmelisiniz. İşin özünü görmez iseniz teferruatla uğraşırsınız ve işin ana fikrini kaybedersiniz ve neticede hezimet, sizin ve etrafınızdaki insanların olur" dedi.

‘Kudüs sadece müslümanlara aittir’

"Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmesiyle yeni bir siyasi sürece girmiş olduk" diyen Dr. Ahmet Hamdi Kepekçi şöyle devam etti: "Kudüs Müslümanlara aittir. Peygamber Efendimiz (sav) Mirac’a Mescid-i Aksa'dan çıkmıştır. Filistinliler yıllardır bunun mücadelesini veriyor. Siz şimdi burada yaşananlara İslam dininin kutsalı gözüyle bakmazsanız, o zaman bu kadar Filistinlinin bu kadar can vermesini, buraya zaman harcamasını ve bu mücadeleleri hiç bir şekilde izah edemezsiniz. O halde İslam âlemi olarak Mescid-i Aksa gerçeğini çok iyi algılamamız lazım. Bu durumu Yahudi ve Hıristiyanlar bildiği için Mescid-i Aksa'yı sürekli İslam âleminin dikkatinden kaçırmaya çalışmıştır. Dinlerarası diyalog çalışmasıyla bunu yapmıştır. Neymiş Mescid-i Aksa 3 dinin kutsalıymış! Yahudi de kullanır, Hıristiyan da kullanır, Müslüman da kullanır mantığı hâkim kılınmaya çalışılmıştır. Yine Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan, 'Papa ile konuştum. O da ABD'ye karşı çıktı' diyor. Burada Mescid-i Aksa Hıristiyanlara da aittir mantığı ortaya konuyor. Hayır böyle değil, Mescid-i Aksa bizzat Müslümanlarındır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (sav) gelişi ile diğer dinlerin hükmü ortadan kalkmıştır. Mescid-i Aksa dini bir mekândır ve bu Müslümanlara aittir."

‘Kudüs'ü bölmeye hakkınız yok’

"İstanbul'daki İİT zirvesinde sanki Kudüs meselesi Filistinlilerin meselesi gibi lanse edildi" diyen Dr. Kepekçi, "Sayın Başbakan, 'Filistinliler ile İsrailliler anlaşıncaya kadar Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımayacağız ' diyor. Hayır, öyle değil. Sayın Cumhurbaşkanı da 'Doğu Kudüs Filistin'in başkentidir. Bunu ilan ediyoruz' diyor. Bu son derece yanlış bir düşüncedir. Bir kere sizin Kudüs'ü bölmeye hakkınız yoktur. Kudüs'ün ana fikri, merkezi, ruhu Mescid-i Aksa'dır. Dolayısıyla bölmeye sizin hakkınız yoktur. Bölerseniz işin ruhunu, maneviyatını terk etmiş olursunuz. O zaman yanlış bir kulvardan işe girersiniz ve kaybetmeye mahkûm olursunuz. Prof. Dr. Haydar Baş son bir hafta içinde iki tane makale kaleme aldı. Hocamız, 'Bu Kudüs meselesi Filistin'in meselesi değil, Arapların meselesi değil, bütün İslam âleminin meselesidir. Vatandaşlarımızın olaya bu gözle bakması lazım' diyor. Biz burada imanımızın gereğini yapacağız, aksi halde yıllardan beri 'kahrolsun İsrail' diye meydanlarda nümayiş yaptılar. ‘Kahrolsun İsrail’ demekle İsrail değil bilakis Filistinli Müslümanlar güç kaybetti, kazanan hep İsrail oldu. O halde kahrolsun İsrail demekle bir noktaya gelinmiyor" ifadelerini kullandı.

Doğu Kudüs'ün başkent ilan edilmesi

BTP Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş'ın ‘Mescid-i Aksa Müslümanların başkenti ilan edilmeli’ önerisine de dikkat çeken Dr. Kepekçi şunları söyledi: "Prof. Dr. Haydar Baş hocamız makalesinde bir başkent olayından bahsetti ama bu başkent Sayın Erdoğan'ın İslam İşbirliği Teşkilatında (İİT) ortaya koyduğu gibi bir başkent değil. Prof. Dr. Haydar Baş hocamızın ortaya koyduğu nükte şu; Mescid-i Aksa İslam aleminin başkenti olmalıdır. Bu ne demek? Bütün İslam alemi Mescid-i Aksa'ya, inancına İslam'a, Kuran'a, Peygamberimize sahip çıkacak demektir. Ancak bu şekilde İsrail oradan vazgeçer, ancak bu şekilde ABD iddialarından vazgeçer. Aksi halde seni deniyor ve sen bugün buna karşı dik bir duruş ortaya koymaz isen yarın aynı hareketi Mekke'ye yapar,

Medine'ye yapar. Haydar hocamız bunu söyledi. Bunu çok iyi görmek lazım. Maalesef İstanbul'da yapılan İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesinde dağ fare doğurdu. Sanki mesele Filistin'in meselesiymiş gibi Kudüs Filistin'in başkenti ilan edildi. Zaten Filistin’in anası dini ağlıyor, zaten adamların işi çile... Hocamızın Mescid-i Aksa Müslümanların başkenti olsun önerisi İİT tarafından sulandırılmıştır."

‘Samimiyseniz İsrail ile ilişkiyi kesin’

BTP Genel Başkan Yardımcısı Dr. Ahmet Hamdi Kepekçi Kudüs konusundaki değerlendirmelerine şu şekilde devam etti: "Şimdi ben Sayın Cumhurbaşkanına sormak istiyorum; Doğu Kudüs, Batı Kudüs diye Kudüs'ü bölüyor ve işin manevi kimliğini ortadan kaldırıyor. Bu zihniyete göre yarın -Allah korusun- Mekke işgal edilse 'nasıl olsa Medine bizim elimizde' diyecekler. Böyle bir mantık olabilir mi, böyle bir iman yaklaşımı olabilir mi? Dolayısıyla Mekke de, Medine de Mescid-i Aksa da bir bütündür. Hepsi Müslümanlarındır, hepsi de imanımızın ispatı olacak kadar önemlidir. İİT Doğu Kudüs Filistin'in başkentidir dedi. Yahu Allah'tan korkun. Siz bu kararla zaten mazlum olan, yalnız olan Filistinlileri tek başına cepheye sürmüş olmadınız mı? Ölen yine Filistinli, yine topun ağzında. O halde İslam âlemine aldığı kararları uygulayacak liderler lazım. Fakat şahsen ben bugün İİT zirvesinde bu liderleri göremedim. Yine havanda su döven, işin mantığından, manasından, imani duruşundan mahrum bir İslam âlemi liderleriyle karşı karşıyayız. Samimi iseniz, hodri meydan! O halde İsrail ile yaptığınız ticareti bitirin, İsrail ile yaptığınız gizli ve açık anlaşmalardan vazgeçin. Haydi, hodri meydan."