Dolar 7 lirayı geçti... Erdoğan'dan flaş açıklama!

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Türk lirasının değer kaybı devam ediyor. Dolar, 7.21 seviyesine kadar yükselirke Euro ise 8.10'un üzerini gördü.

Dolar daha sonra 7.12 seviyesine çekildi. Euro ise 8.10 seviyesinde işlem görüyor.

Sanayicilere çağrı: ‘Bankalara saldırmayın’

Sanayicilere seslenen Erdoğan, "Bankalara saldırarak, oralardan döviz alma yoluna gitmeyin. 'Battık, bittik, işi sağlama alalım.' gibi yollara lütfen tevessül etmeyin. Eğer böyle bir yola tevessül ederseniz, yanlış yaparsınız. Bilesiniz ki bu milleti diri tutmak, ayakta tutmak sadece bizim görevimiz değildir. Sanayicinin de görevidir, tüccarın da görevidir. Aksi takdirde, başta şahsım B planını, C planını uygulamak zorunda kalırım. Bunu da böyle biliniz." şeklinde konuştu.

"Eğer milli değilsen, bunun bedelini ödersin"

Recep Tayyip Erdoğan, "Bize, milli lazım milli. Bize, yerli lazım yerli. Eğer milli değilsen, yerli değilsen bunun bedelini ödersin. Ekonomimize kur üzerinden uygulamaya konulan operasyonun da biz üstesinden geleceğiz. Allah'ın izni ve milletimizin dirayetiyle ülkemize giydirilmeye çalışılan bu deli gömleğini hep birlikte yırtıp atacağız."

10 Ağustos felaket günü...

Türkiye; 24 Ocak 1980, 5 Nisan 1994, 19 Şubat 2001 tarihlerinde olduğu gibi 10 Ağustos'u felaket bir gün olarak hatırlayacaktır. ABD Doları ve Euro o gün TL karşısında yüzde 20'nin üzerinde değer kazandı. Dolar bir ara 6.87'ye, Euro ise 7.80'e tırmandı. Tahtakale'deki döviz esnafı kepenk indirdi. Esnaf bu tavrını doların 4.92'ye çıktığı 23 Mayıs'ta da göstermişti.

Geçtiğimiz Cuma gününe elbette ABD Başkanı Trump'ın "Türkiye’den gelen çelik ve alüminyumda gümrük vergisinin iki katına çıkarılmasına onay verdim. Türk lirası güçlü dolarımız karşısında aşağı doğru gidiyor. Türkiye ile ilişkilerimiz şu sıralar iyi değil" tweet'i damga vurmuştu. Döviz kurlarını uçuran da bu olmuştu. Peki, doları 6.87'ye kim taşıdı? Hangi banka ya da aracı kuruluş “6.87'den dolar alırım” dedi? Bunları bilmiyoruz ancak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) elinde gerekli bilgilerin olduğunu düşünüyoruz.

2001 krizinde Alman Deutche Bank'ın manipülasyonları etkili olmuştu. Bu kez manipülasyonun arkasında kim ya da kimler var? Henüz bilinmiyor.

Erdoğan'ın yazısı yeni bir dönemin habercisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şu sıralar Trump'a cephe açmış ABD'nin en etkili gazetesi New York Times'ın 11 Ağustos tarihli nüshasında çok önemli bir yazısı yer aldı. Yazının son paragrafı yeni bir dönemin habercisi olarak yorumlandı.

İşte o paragraf: "Kötülüğün dünyanın her yerinde pusuya yattığı bir dönemde, uzun zamandır müttefikimiz olan ABD'nin Türkiye'ye karşı attığı tek taraflı adımlar sadece ABD'nin çıkarlarına ve güvenliğine zarar verir. Çok geç olmadan, Washington ilişkilerimizin asimetrik olabileceği yanlış düşüncesini bir kenara bırakmalı ve Türkiye'nin alternatiflere sahip olduğunu kabul etmelidir. Bu tek taraflılık ve saygısızlık trendini tersine çeviremezlerse yeni dost ve müttefikler aramaya başlayacağız."

Erdoğan'ın ABD ile yaşanan FETÖ ve YPG anlaşmazlıklarını anlattığı yazısında "Türkiye zaman belirledi ve ABD dinlemezse bir kez daha kendi göbeğini kendi kesecek" ifadesi de dikkat çekti. İşte bu yazıya bugün piyasaların nasıl tepki göstereceği merak konusu...

Gözler gece yarısı Uzak Doğu’da

Pazartesi günü Türkiye saatiyle 03.00'da ilk olarak Tokyo ve Seul piyasaları açılacak. Japon bankalarının Türkiye'de ciddi yatırımları olduğu için Tokyo'nun refleksi önemli. Hatırlatalım: Tokyo piyasası, 23 Mayıs'ta doları 4.92'ye taşımıştı.

Akabinde 04.00'da Hong Kong ve Şanghay piyasalarına bakılacak. Ancak bu iki piyasa Tokyo kadar belirleyici değil. Sonrasında 09.00'da Türkiye piyasasına odaklanacağız. Saat 10.00'dan itibaren gözler Frankfurt, Paris ve Madrid'de olacak zira bu ülkelerin bankaları Türk bankalarına bolca borç vermiş durumda... Saat 11.00'da ise Londra'nın tepkisini alacağız. Türkiye saatiyle 16.00'da ise New York’taki Wall Street'in Erdoğan’ın “yeni dost ve müttefikler aramaya başlayacağız” ifadesine yönelik tepkisi ölçülecek.

Kısaca 13 Ağustos Pazartesi kritik bir gün… Çok fırtınalı geçeceğe benzeyen haftada para baronlarının nasıl bir hazırlık yaptığını bilmiyoruz.

