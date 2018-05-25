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Dolu ve yağmur etkili oldu

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde aniden bastıran dolu ve yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu karşısında şaşkına dönen vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı

25 Mayıs 2018 Cuma 16:55
Dolu ve yağmur etkili oldu

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde dolu ve sağanak yağmur etkili oldu. Kısa süre içerisinde yollar ve caddeler göle dönerken, ceviz büyüklüğünde yağan dolular, bembeyaz bir görüntü ortaya çıkmasına sebep oldu.

Kırkağaçlılar daha önce böyle büyüklükte dolu görmediklerini söylerken, dolunun ardından yağan sağanak yağmur, Kırkağaç’ta hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle okul civarlarındaki su birikintileri ve yolları kaplayan sular yayalara zor anlar yaşattı. Yağış ve su baskınları şehir içi trafiğini zaman zaman durma noktasına da getirirken, bazı rögarların tıkanması sebebiyle iş yerlerinde ve evlerde su baskınları meydana geldi.

Öte yandan İstanbul'da dün sabah saatlerinde hava birden karararak sağanak yağış başladı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise üst geçitlerin altına sığınarak ıslanmamaya çalıştı. Bu yüzden üst geçitlerin altında kalabalık yaşandı.

Bu arada gündüz saatlerinde yağıştan önce havanın kararması da kameralarca kaydedildi.  
Antalya kent merkezinde de yağmur etkili oldu. Bazı caddelerde biriken yağmur suları sürücülere ve yayalara zor anlar yaşattı. Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, Antalya'da metrekareye en çok yağış, 13,8 kilogramla Akdeniz Üniversitesi civarına düştü.

Radar görüntülerinden, ölçüm istasyonu olmayan noktalarda da kuvvetli yağışlar tespit edildi. Öte yandan, Isparta'nın Gönen ilçesinde metrekareye 19, Burdur'un Kemer ilçesinde 9,9, Muğla'nın Yatağan ilçesine 4 kilogram yağış düştüğü bildirildi. HABER MERKEZİ
 

Anahtar Kelimeler:
DoluYağmur
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