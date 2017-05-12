Domates tarlada 50 kuruş

Mersin'in Erdemli ilçesinde, geçtiğimiz hafta 4 lira seviyesinde seyreden domates, kalitesine göre 50 kuruş ile 1,5 lira arasında satılıyor. Geçen yıla göre yaklaşık bir ay geç gerçekleşen hasatla birlikte fiyatlarda ani bir düşüş yaşandı.

Üreticiler ürünlerinin henüz yeni çıkmasına rağmen ani düşüşten duydukları kaygıyı dile getirirken, Ankara, İstanbul gibi illerde domatesin tüketiciye uçuk fiyatla ulaşmasına da tepki gösterdi.

Erdemli Yaş Sebze Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Fazıl Koşar, üreticiyi ve tüketiciyi mağdur etmeyecek yeni bir sisteme ihtiyaç duyulduğunu belirterek, bu konuda yasal düzenleme beklediklerini söyledi.

Bu yıl hasadın gecikmeli olarak gerçekleştirildiğini ifade eden Koşar, "Geçtiğimiz yıllarda nisan ayında elde ettiğimiz hasadı bu yıl mayıs ayı içerisinde elde etmekteyiz. Bu yüzden geçtiğimiz aylarda daha öncede belirttiğimiz gibi suni fiyat artışlarımız olmuştur. Bu suni fiyat artışlarımızın geçici olduğunu belirtmiştik. Şimdi mayıs ayı içerisinde domates hasadımız arttığı için fiyatlarımız bu günlerde halimizde bir hafta içerisinde yüzde yüze yakın bir düşüş yaşamıştır. Ayın birinde 4 lira olan domatesimiz bugün Erdemli halinde 50 kuruş ile 1.5 lira arasındadır" dedi.

Üretici de tüketici de mağdur

"Biz 50 kuruş, 1 liraya domates satarken, kahrını çeken üreticilerimiz kışın yatmayan, soba yakan, sellerle uğraşan, yağmurla uğraşan üreticilerimizin bugünlerde daha yeni çıkan ürünlerini 50 kuruş ile 1 liraya satması bizi üzmektedir" diyen Koşar, "Bu mevcut sistemde ne üreticimiz faydalanabilmekte, ne de gittiği yerde tüketicilerimiz faydalanmaktadır. Biz burada 50 kuruşa 1 liraya domates satarken, İstanbul, Ankara'da tüketicilerimiz 8-10 liraya domates alabilmektedir. İki tarafta bu durumdan memnun değildir. İlgili bakanlığımız ve hükümetimize rica ediyoruz. Bu sıkıntıların ortadan kalkması için yasal düzenleme istiyoruz" şeklinde konuştu.