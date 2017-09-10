Donanmadaki darbeciler hakim karşısında

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 57'si tutuklu, 13'ü firari 92 sanığın yargılanmasına 11 Eylül Pazartesi günü başlanacak. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı ve bağlı birimlerdeki eylemlere ilişkin hazırlanan, Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 852 sayfalık iddianame kapsamında sanıklar yarın ilk kez Kandıra Cezaevi Yerleşkesinde yeni yaptırılan duruşma salonunda hakim karşısına çıkacak. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yanı sıra eski Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Hakan Üstem ve eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren'in de sanıkları arasında bulunduğu davada, 57'si tutuklu, 13'ü firari 92 kişi yargılanacak.

Donanma komutanı Kösele müşteki

Davada, darbe girişimi sırasında Yavuz Fırkateyni'nde alıkonulan eski Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele ile darbeci askerler tarafından gözaltına alınarak İstanbul'a gönderilen dönemin Harp Filosu Komutanı Tümamiral Ahmet İskender Yıldırım ve eski Donanma Komutanı Kurmay Başkanı Tuğamiral Yalçın Payal müşteki sıfatıyla yer alıyor.

İddianamede, Gülen hakkında değişik suçlardan ağırlaştırılmış müebbet ile 19 yıldan 36 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor. Keza tutuklu sanıklar Hakan Üstem, Hayrettin İmren, Ömer Faruk Harmancık, Nazmi Ekici, Süleyman Yarayan, Tezcan Kızılelma, Gürel Kaynak, Muharrem Aslan ve Murat Erdem ile firari sanık Ayhan Bay hakkında da ağırlaştırılmış müebbet ile 19'ar yıldan 36 yıl altışar aya kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamede, tutuklu sanık, dönemin eski Güney Grup Görev Komutanı Tuğamiral Nazmi Ekici'nin, 'darbe girişimi başarısız olunca firar ettikleri, kendilerini saklamaları durumunda asker arkadaşına kişi başı 50 bin veya 75 bin dolar teklif ettiği' ifadeleri de yer alıyor. AA