İstanbul dışına çıkan tatilcilerin Cumartesi gününden tibaren şehre dönmeleriyle başlayan yoğunluk, Atatürk Havalimanı'nda dün de devam etti. Tatilin son gününde kente dönen yolcular nedeniyle İç Hatlar Geliş ve Dış Hatlar Geliş Terminallerinde yoğunluk oluştu. Öte yandan bayram tatili için yurt dışından gelen Türk vatandaşların ülkelerine dönüşleri de devam etti. Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali'nin pasaport kontrolü bölümünde yoğunluk yaşandı.
Dönüşü de gidişi kadar yoğun
Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçiren İstanbulluların dönüş yolculuğunun son gününde Atatürk Havalimanı'nda yoğunluk yaşandı
04 Eylül 2017 Pazartesi 18:49
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İstanbul dışına çıkan tatilcilerin Cumartesi gününden tibaren şehre dönmeleriyle başlayan yoğunluk, Atatürk Havalimanı'nda dün de devam etti. Tatilin son gününde kente dönen yolcular nedeniyle İç Hatlar Geliş ve Dış Hatlar Geliş Terminallerinde yoğunluk oluştu. Öte yandan bayram tatili için yurt dışından gelen Türk vatandaşların ülkelerine dönüşleri de devam etti. Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali'nin pasaport kontrolü bölümünde yoğunluk yaşandı.