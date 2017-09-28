Dört bir yandan sığınmacı akını var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuk olduğu Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de 3 milyon 200 bin Suriyeli sığınmacı bulunduğu bilgisini veren Soylu, "Bunun yaklaşık 330 bin 744 civarı bizim kayıtlarımıza göre kamplarda. Ama sadece Suriye'den gelmiyor. Özellikle Irak'tan 250 bin civarı gelen sığınmacı var. Dahası Afganistan, İran, Pakistan, Somali'den gelenler bulunuyor. Neden Türkiye'ye geliyor, neden Türkiye'den gidiyor, bu da ayrı bir dış politika meselesidir. O konularda da çalışıyoruz. Yaklaşık 4.5 milyon civarında Türkiye'ye gelen göçmen var" dedi.

PKK'nın kimyası bozuldu

Terör örgütünün kimyasının altüst olduğunu seslendiren Soylu, Türkiye'nin terörle mücadelede İnsansız Hava Aracı'nın (İHA) yanında Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA), helikopterler ve F16 uçaklarının da kullandığını belirterek, "Teröristlerin strateji ve taktikleri çöktü. 15-20 kişilik gruplarla dolaşırlarken, 2-5 kişilik gruplara düşmeye başladılar. İnsansız Hava Araçları, bizim aldığımız istihbaratlar, değerlendirmelerimiz, izlemelerimiz sonucunda bunların hareket etme kabiliyetlerini büyük ölçekte ortadan kaldırdık" dedi.

Soylu, şunları söyledi "Bölücü terör örgütü PKK'ya katılımda son 30 yılın en düşük seviyesindeyiz. Bu, terör örgütünü ciddi bir şekilde demoralize ediyor. Son bir yılda yaklaşık 68 bin 464 operasyon yaptık. Bunun 40 bini PKK, 25 bini FETÖ, 2 bin 109'u da DEAŞ'a yönelik operasyon. Türkiye içerisinde söylüyorum, FETÖ'nün hareket etme kabiliyetini önemli ölçüde bitirdik. DEAŞ, Türkiye'ye aslında ithal gelen bir örgüttür."

11 milyon kişi cipli kimlik aldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni nüfus kağıdı, ehliyet ve pasaportla ilgili de "Şu ana kadar 11 milyon 238 bin yeni kimlik kartı verildi. Yaklaşık 20 tanesinde hata çıktı" değerlendirmesini yaptı.

Yeni kimlikler için günde 70-75 bin müracaat olduğunu anlatan Soylu, tahminen Mart 2018 itibariyle pasaport, ehliyet ve nüfus kağıtlarının nüfus idarelerinden alınacağını, böylece parmak izi alınması gibi konularda kolaylıkların sağlanacağını ifade etti.

Teröristlerin ekmeği belediyelerden gidiyordu

İçişleri Bakanı Soylu, Doğu ve Güneydoğu'da DBP'li belediyelere yapılan görevlendirmelere ilişkin olarak da şunları söyledi: "Çok doğru bir karar oldu. Bu, birçok açıdan içimizi acıtıyordu. Oradaki belediyelerin teröre sağlamış oldukları finansal, lojistik, moral destekler vardı. Van'da sabah sıcak ekmek pişiyordu, Faraşin Yaylası'na, terör örgütüne, birçok noktaya sıcak ekmek gidiyordu. Bunlar hep belediyelerin araçları ile gerçekleşti."

Öte yandan Soylu, bu PKK'nın sivillere yönelik saldırılarında 40 vatandaşın hayatını kaybettiğini kaydetti.