Döviz mevduatı geri viteste

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta dolar ve Euro’daki artışın etkisiyle 51 milyar 985 milyon 898 bin lira artarak 2 trilyon 243 milyar 776 milyon 909 bin liraya yükseldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 31 Ağustos ile biten haftada 51 milyar 985 milyon 898 bin lira arttı. Söz konusu haftada 2 trilyon 243 milyar 776 milyon 909 bin liraya yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatında bir önceki haftaya göre yüzde 2.37 artış kaydedildi.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 2.34 azalışla 1 trilyon 26 milyar 725 milyon 170 bin lira gerilerken, yabancı para cinsinden mevduat ise yüzde 6.37 artışla 1 trilyon 97 milyar 112 milyon 91 bin lira oldu.

40 günde 12 milyar dolar gitti

Bankalarda bulunan yabancı para mevduatı ise geçen hafta 835 milyon dolar azalarak 184 milyar 64 milyon dolara geriledi. Yabancı para mevduatı 23 Şubat 2018’de 208.4 milyar, 27 Temmuz’da 196 milyar 547 milyon dolardı. Döviz mevduatında son 40 günde yaklaşık 12.5 milyar dolar gerileme yaşandı. Bankalarda halen bulunmakta olan 184 milyar doların 170 milyar 970 milyon doları mevduat bankaları ve 13 milyar 94 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor. Mevduat bankalarındaki yabancı para mevduat tutarının 141 milyar 108 milyon dolarını yurt içinde yerleşik kişiler ve 3 milyar 462 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik bankaların mevduatları oluşturdu. Yabancı para mevduatlarında, yurt dışında yerleşik kişilerin mevduatı 17 milyar 618 milyon dolar ve yurt dışında yerleşik bankaların mevduatı ise 8 milyar 782 milyon dolar oldu.

Taksitli ticari krediler arttı

Öte yandan bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0.05 artışla 403 milyar 202 milyon 189 bin liraya, taksitli ticari krediler de yüzde 0.15 artarak 372 milyar 660 milyon 90 bin liraya çıktı. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi yüzde 0.49 yükselerek 128 milyar 534 milyon 574 bin lira oldu.