Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
96952
ALTIN
193.840
DOLAR
4.9074
STERLİN
6.4621
EURO
5.7438

Düğün konvoyu ambulansı engelledi

Düğünler ve asker uğurlamalarında yapılan magandalıklar hem vatandaşı canından bezdirdi hem de ambulansları bile engeller hale geldi. Samsun'da düğün konvoyunda drift yapan araçların bir ambulansın yolunu engelleme anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

31 Temmuz 2018 Salı 15:04
Düğün konvoyu ambulansı engelledi

Samsun'un İlkadım ilçesinde düğün konvoyunda drift yapan araçların bir ambulansın yolunu engelleme anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Kadıköy Mahallesi Ulugazi Mahallesi Ulugazi TOKİ Bloklarında yaşayan Murat Memişoğlu, Barış Bulvarı üzerinde düğün konvoyunun çevreyi nasıl rahatsız ettiğini göstermek için cep telefonuyla kaydettiği görüntüyü sosyal medyada paylaştı.

Kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlenen paylaşımda, bir düğün konvoyunun Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden merkez istikametine giderken TOKİ kavşağında durarak konvoydaki iki aracın drift yaptığı görülüyor. Bu sırada bir ambulansın yolda ilerleyememesi üzerine yan yola geçerek devam etmesi de dikkati çekiyor. Görüntüyü kaydeden Murat Memişoğlu, yaptığı açıklamada, Ulugazi TOKİ Blokları'nda oturduğunu söyledi. Yaz aylarında düğünlerden dolayı çok sık konvoyların düzenlendiğini belirten Memişoğlu, "Konvoylar burada trafiği kapatmak suretiyle drift yapıyorlar.

Tek sorun trafiğin durması değil. Bu gürültü evimize kadar geliyor. Çok aşırı rahatsızlık veriyor." dedi. Defalarca 155'i aradıklarını kaydeden Memişoğlu, konvoyların çok kalabalık olmasından dolayı bir şey yapamadıklarını öne sürdü.

Ailesiyle akşam yemeği yedikleri sırada konvoy gürültüsüyle balkona çıktığını ifade eden Memişoğlu, "Üst üste konvoylar geçti. Bir iki üç derken artık sonunda ben bu konvoyları 'videosunu çekeyim, sosyal medyaya atayım' dedim. Kısa sürede de aşırı ilgi oldu. Herhalde 50 binin üzerinde seyredilmiş.

Herkes bundan şikayetçi." değerlendirmesinde bulundu. Yolun, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine gittiğini vurgulayan Memişoğlu, cep telefonuyla kayıt yaparken konvoyun durduğu esnada bir ambulansın da düz gidemediğini, site içerisine girip iç yoldan devam ettiğini sözlerine ekledi.
AA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gençlerden muhteşem kapanış
Gençlerden muhteşem kapanış
Artık Türkiye'nin de E-Spor Federasyonu var
Artık Türkiye'nin de E-Spor Federasyonu var
Mobilyada şok küçülme
Mobilyada şok küçülme
Skandal rapor! 'Yardım sektöründe cinsel istismar..."
Skandal rapor! 'Yardım sektöründe cinsel istismar..."
İmar barışı ile ilgili flaş açıklama!
İmar barışı ile ilgili flaş açıklama!
Millet Bahçesi fiyatları artırdı
Millet Bahçesi fiyatları artırdı
Polis memuru karakolda bıçaklandı
Polis memuru karakolda bıçaklandı
Liselere yerleştirme sonuçları açıklandı
Liselere yerleştirme sonuçları açıklandı
 ‘BTP, Türk siyasetinin tek yol göstericisi’
 ‘BTP, Türk siyasetinin tek yol göstericisi’
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim