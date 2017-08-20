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Düğünde kardeş kavgası: 1 ölü, 4 yaralı

Ankara’da aralarında husumet bulunan kardeşlerin düğün yerinde gerçekleştirdiği silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1’i ağır 4 kişi yaralandı

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Düğünde kardeş kavgası: 1 ölü, 4 yaralı

Olay, önceki gece Mamak Kutludüğün Mahallesi’nde meydana geldi. Husumetli oldukları öğrenilen Mahmut Ş. ve İsmail Ş. adındaki iki kardeş, karşılaştıkları düğün evinde tartışmaya başladı. Giderek şiddetlenen tartışmaya diğer aile fertlerinin de karışması sonucu düğün bir anda kavgaya dönüştü. Tarafların silahlarına sarıldığı kavgada Mahmut Ş., İsmail Ş., Songül Ş., Nedim Ş. ve Halil Ş. yaralandı.

Mahalle sakinlerinin olayı bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından, ambulanslarla Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı. Başından vurulan Mahmut Ş. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


Çatışma esnasında vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Songül Ş.’nin de durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Gerginliğin devam ettiği bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Çok sayıda mermi kovanının bulunduğu düğün yerini abluka altına alan ekipler, olayla ilgili delilleri incelenmek üzere topladı. Gerginliğin devam ettiği mahallede kontrolün sağlanmasının ardından görgü tanıklarının ifadeleri alındı. İHA


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Düğünde Kardeş Kavgası: 1 ölü4 Yaralı
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