Dün Gazi Mustafa Kemal Atatürk bugün Hoca Atatürk

YENİ MESAJ/GAZİANTEP

Yeni Mesaj gazetesi tarafından her hafta sonu farklı bir kentte düzenlenen Atatürk Vatandır sempozyumlarının bu haftaki durağı Gaziantep oldu.

Dr. Abdullah Terzi başkanlığında yapılan sempozyumun ilk oturumuna Hasan Aydın, Fuat Şengül, Sabiha Karamustafa, Zeki Garaçoğlu konuştu.

Prof. Dr. Ünal Emiroğlu'nun başkanlık ettiği ikinci oturumun konuşmacıları ise Selim Kotil, Asude Havuzlu, Seçil Mumcuoğlu, Harun Kayacı ve Prof. Dr. Ömer Eyercioğlu'ydu.

Sempozyumun açılış konuşmasını Yeni Mesaj Gazetesi Genel Koordinatörü Sabri Terzi yaptı. Terzi, "Atatürk Vatandır sempozyumları başlayalı üç ayı geçti. Trabzon'dan yola çıktık, Ankara, İstanbul, Konya, Samsun, Elazığ, Kahramanmaraş, Antalya... Her programın bizim için ayrı bir değeri var. Her hafta bir önceki haftaya göre daha fazla insanımızın Atatürk ile bütünleşmesine şahit oluyoruz. Bu programların düzenlenmesini sağlayan Prof. Dr. Haydar Baş hocamıza saygılarımı sunuyorum" dedi.

‘Kıblesi Beyaz Saray olan İslamcılar’

Araştırmacı yazar Selim Kotil ise konuşmasında Türkiye üzerine dikkat çekici bir tahlil ile başladı. "NATO'ya girdikten sonra bu ülkede dindarlık ve milliyetçilik yeniden tarif edildi" diyen Kotil şöyle devam etti: "6. filoya karşı seccade serip iki rekât namaz kılan sözde İslamcılar kıblelerini Beytüllah'a değil, Beyaz Saray'a çevirdiler. Amerikan menfaatleri için ‘Kore'ye gidip 5 bin şakirdimle cihat etmeye hazırım’ diyen Said-i Nursiler içimizden çıktı. Bu topraklarda Amerikan çıkarları için mücadele eden bir milliyetçilik anlayışı ortaya çıkarıldı. Bugün geldiğimiz noktada bizi biz yapan liderimiz ile aramız açıldı. O bizim hayatımızdan çıkartıldı. Atatürk hayatımızdan çıktıkça bu topraklara işgalciler geldi. O milli eğitimden, askerimizden, siyasetimizden çıkarıldıkça madenlerimiz, kaynaklarımızı, imanımızı, vicdanımızı kaybettik. Şimdi topraklarımızda her şey yabancıya verilmiş, 'bunda ne var canım' diyen, camide Allahuekber deyip dışarı çıkınca 'Amerikasız olmaz' diyen bir zümre ortaya çıktı."

‘Prof. Baş'ın Kudüs duruşu imani bir duruştur’

"Allah Resulü Hz. Muhammed (sav) bugünleri görerek 'Ahir zamanda mescitler dolup taşacak ve lakin içinde imanlı insan olmayacak' buyuruyor.

O günleri yaşıyoruz" diyen Selim Kotil sözü Kudüs meselesine getirdi ve şu dikkat çekici ifadeleri kullandı: "Bakın Mescid-i Aksa Allah'ın ayeti ile mukaddes belde kılınmıştır. Allah (cc) Mescid-i Aksa ve çevresini bereketlendirmiştir. Kimin için? Yahudi için değil mü'min olan için. Mescid-i Aksa'nın doğusunu değil, batısını değil, güneyini değil, kuzeyini değil tamamını bereketlendirmiştir. Siz kim oluyorsunuz ki Allah'ın ölçülerini kısaltıp, genişletip, daraltmaya kalkıyorsunuz? Size bu yetkiyi kim verdi? Allah'ın bir ayeti ile oynayan Kur'an-ı Kerim'in tamamını inkâr etmiş gibidir. Bakara suresinde Allah bunlara işaret ederek, 'Dünyada zelil, ahirette ağır bir azab vardır' diyor. Allah Resulü son sözünde -Kırtas olayında- 3 şey söylüyor. Bunlardan biri 'Yahudi ve Hıristiyanları Arap yarımadasından çıkartacaksınız' sözü. Buralardan papazı, Yahudi’yi çıkartacaksın diyor. Siz gidiyorsunuz Allah Resulü’nün vasiyeti üzerinden, Allah'ın ayeti üzerinden bu meseleyi konuşuyorsunuz. Size bu yetkiyi kim verdi? Siz bu meseleyi çözemezsiniz. Siz ancak o topraklardan Müslüman’ı çıkartırsınız. Bu meseleyi ancak ve ancak Mustafa Kemal çözer, ancak ve ancak onun yolundan giden Prof. Dr. Haydar Baş çözer. O yüzden Prof. Dr. Haydar Baş 'Mescid-i Aksa Müslümanların baş şehridir' diyor. Bu duruş imani bir duruştur."

Dün asker Atatürk bugün hoca Atatürk!

Gaziantep'teki Atatürk Vatandır sempozyumunun kapanış konuşmasını Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Eyercioğlu yaptı. "Gazi Mustafa Kemal Atatürk hakkında bugüne kadar anlatılan, söylenen her ne varsa unutun ve ön yargılarınızı bir tarafa bırakarak tertemiz bir sayfa açın, gerçek Atatürk'ü Hoş Geldin Atatürk eseriyle Prof. Dr. Haydar Baş ile tanıma yolculuğuna çıkın" diyen Eyercioğlu konuşmasına şöyle devam etti: "Bu kadar badirelerin, kaosun içinden çıkan bir insan nasıl bu kadar mükemmel sonuçlara ulaşan bir sistem kurmuş? İşte bunun şifrelerini çözen bir insan var. Bütün vatandaşlar için fırsat eşitliğini ve hiç bir şekilde sınıf farkı gözetmeyen bir sistemi o tarihlerde konuşmak bile mümkün değildi. Peki, Atatürk bu ilhamı nereden aldı? Bağımsızlık anlayışını en üst noktaya taşıyabildi. İşte bunun çözümünü, bu şifreleri Prof. Dr. Haydar Baş'ın 'Hoş Geldin Atatürk' kitabında bulursunuz. Ne diyor o kitapta? O'nun soyuna bir bakın, izlediği yol oradan geliyor. Nereden geliyor? Ehl-i Beyt'ten geliyor, gerçek İslam anlayışından geliyor. Onun için Gazi Mustafa Kemal gerçek bir Müslüman’dır, gerçek bir Türk evladıdır ve insanlığın medarı iftiharı olacak büyük bir karakterdir. İşte onu anlayan ve anlatan, onunla aynı çizgide buluşan bir insan var; Prof. Dr. Haydar Baş, hoca Atatürk var. Onun için Prof. Dr. Haydar Baş bize öyle bir tılsım sundu ki... Herkesin birlik ve beraberlik diye dilinden düşürmediği köşe yazılarından, TV ekranlarından haykırdığı ama bir türlü adresini gösteremediği birliğin ve beraberliğin adresini bizim önümüze koydu. Hem de en çok ihtiyacımız olduğu bir zamanda. Onun için adres büyüktür, adrese götüren kılavuz da büyüktür. Dün Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu millete, insanlığa nasıl büyük bir hizmette bulunduysa bugün de hoca Atatürk aynı hizmeti sunuyor. Hem ümmete birliğin adresini gösteriyor hem millete, hem ekonomide çıkışı gösteriyor hem sosyal devleti anlatıyor, hem de başı dik alnı ak bir Türk - Müslüman evladı nasıl olur bunu bizlere gösteriyor. Onun için Hoş Geldin Atatürk, hoş geldin Prof. Dr. Haydar Baş."