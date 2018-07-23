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‘Dünya barışı MEM’le sağlanabilir’

Pazar günü gerçekleştirilen BTP Kocaeli İl Kongresinde konuşan BTP Genel Başkan Yardımcısı Harun Kayacı, “Milli Ekonomi Modeli ‘yurtta sulh cihanda sulh’ ilkesiyle buluştuğunda, dünya devletlerinin farklılığı, dostlukların zenginliğine dönüşür” dedi

23 Temmuz 2018 Pazartesi 16:25
‘Dünya barışı MEM’le sağlanabilir’

EYÜP KABİL / KOCAELİ

Bağımsız Türkiye Partisi Kocaeli İl Kongresi pazar günü gerçekleştirildi. Kongreye BTP Genel Başkan yardımcıları Dr. Harun Kayacı ve Sabri Terzi katıldı. Kongrede ayrıca ilçe başkanları ve delegeler hazır bulundu. Kongre saygı duruşu ve istiklal marşı ile başladı. Kongre başkanlık divanına Metin Yılmazlar getirildi.

BTP Kocaeli il başkanı Muharrem Can, selamlama konuşması yapıp Kocaeli il ve ilçelerdeki faaliyetler hakkında bilgi verdi. Daha sonra BTP Genel başkan yardımcısı Harun Kayacı yaptığı konuşmada, “Dış politikada kendi senaryonuzun oyuncusu olabilmeniz için, ilk önce caydırıcı güç unsurlarına sahip olmanız ve herkesin kabul edebileceği haklı bir dış politika felsefesini üretebiliyor olmalısınız. Yani haklı ve güçlü olmak zorundasınız. Sadece haklı olmak da yetmez güçlü olmak da gereklidir. Her ikisi bir arada olmak zorundadır” dedi.

Kayacı konuşmasını şöyle sürdürdü: “Milli Ekonomi Modeli “yurtta sulh cihanda sulh” ilkesiyle buluşursa, ancak o zaman dünya devletlerinin kültür ve medeniyetlerinin farklılığı, dostlukların zenginliğine dönüşebilir. Bölgemize bu gözle bakarsak, komşularımızın sınırlarının korunması bizim sınırlarımızın korunmasına, sınırlarının ihlali sınırlarımızın ihlaline neden olacağını görürüz.

Komşu ve bölge devletlerin İçişlerine karışmamak koşuluyla MEM’le ekonomik bağımsızlıklarını kazandırırsak -her şeyden önce bizim kazanmamız koşuluyla- bölgeyi emperyalist bütün devletlerden temizlemiş oluruz. Ancak o zaman halkı Müslüman olan devletlerle, komşularımızla bir ve beraber olmamızın ve ortak hareket stratejisi uygulamamızın önünde hiçbir engel kalmamış olur.” 

20 yıldır verilen mücadele

BTP Genel Başkan Yardımcısı Sabri Terzi ise şöyle konuştu: “1998 yılından bu yana Prof. Dr. Haydar Baş ve kadrosu 'FETÖ gayri millidir, Amerikan projesidir, onların Müslüman kılıklı olmasına aldanmayın, dinlerarası diyalog bir Hıristiyanlık projesidir. Dinlerarası diyalog içi boşaltılmış, Hıristiyanlıkvari bir İslam anlayışını Müslüman Türk milletine empoze etmektir’ dedi. ‘Allah katında din İslam'dır. “Muhammedür Rasulullah” ibaresi Kelime-i Tevhid'in olmazsa olmaz ikinci bölümüdür' dedi.

Ama siz duymadınız. Daha Haydar hoca size ne yapsın? Haydar hoca sizi sonuna kadar uyardı." Konuşmaların ardından seçimlere geçilerek tek liste verildi yeniden göreve gelen BTP Kocaeli İl Başkanı Muharrem Can teşekkür konuşması yaptı. 
 

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