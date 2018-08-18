Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
88735
ALTIN
229.442
DOLAR
6.0368
STERLİN
7.6730
EURO
6.8881

Dünya'da 2.7 milyar insan yoksul

"Küresel İnsani Yardım Raporu 2018" verilerine göre, dünyada 2 milyar kişi yoksulluk, 753 milyon kişi de aşırı yoksulluk içinde yaşamını sürdürmeye çalışıyor. 134 ülkede 201 milyon kişinin insani yardıma muhtaç durumda olduğunu ortaya koyan rapora göre yardım konusunda Türkiye rakipsiz

18 Ağustos 2018 Cumartesi 16:20
Dünya'da 2.7 milyar insan yoksul

19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü'nde kıtlık, kuraklık, çatışmalar ve doğal afetler gibi nedenlerle yardıma muhtaç kişilerin durumu bir kez daha gündeme geldi.

Geçen yıl dünyadaki çatışmalar ve felaketler nedeniyle hayatta kalabilmek için son çare olarak uluslararası yardıma muhtaç duruma düşen kişi sayısı 201 milyonu geçti.

Dünyada her yıl yapılan insani yardımların haritasını çıkaran İngiltere merkezli Kalkınma İnisiyatifleri Örgütü'nün "Küresel İnsani Yardım Raporu 2018" verilerine göre, dünya genelinde 134 ülkedeki 201 milyondan fazla insanın uluslararası insani yardıma muhtaç olduğu tahmin ediliyor.

Yemen, Suriye, Etiyopya, Irak, Nijerya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Güney Sudan, Afganistan, Somali, Kenya, Haiti, Malawi, Kolombiya, Sudan, Çad, Zimbabve, Mali, Ukrayna, Kamerun, Lübnan, Pakistan, Burundi, Ürdün, Orta Afrika Cumhuriyeti, Uganda, Nijer, Filistin, Mozambik, Madagaskar, Libya, Angola, Bangladeş, Sri Lanka, Nepal ve Myanmar geçen yıl en çok insani yardıma muhtaç kişilerin yaşadığı ülkeler olarak sıralanırken, bu kişilerin beşte birinden fazlası (yüzde 23.5) sadece Suriye, Yemen ve 3.5 milyon Suriyeliyi misafir etmesi nedeniyle Türkiye'de bulunuyor.

2.7 milyar insan 'yoksul'

Nüfusun 2 milyarı günde 3.2 dolardan daha az bir gelirle yaşamaya çalışan ve kriz riskiyle karşı karşıya kalan "yoksul"lardan oluşuyor. Bu kişilerin yüzde 47'si kırılgan veya çevresel açıdan savunmasız durumda bulunan ülkelerde yaşıyor.

Günde 1.9 dolardan daha az bir gelirle yaşamaya çalışan "aşırı yoksul" kişi sayısı ise 753 milyon. Söz konusu kişilerin de yüzde 59'u kırılgan veya çevresel açıdan savunmasız durumdaki ülkelerde bulunuyor.

Türkiye insani yardımda rakipsiz

Bölgesinde ve farklı coğrafyalarda yürüttüğü insani ve kalkınma yardımlarıyla Türkiye, ihtiyaç sahiplerinin çağrılarına duyarsız kalmıyor.

Dünyada 134 ülkede 201 milyon kişinin uluslararası insani yardıma muhtaç durumda olduğu belirtilen Küresel İnsani Yardım 2018 Raporu'na göre, krizlerden ve çatışmalarda etkilenen bu kitlenin önemli bir bölümünün Suriye, Yemen ve Türkiye’de olduğu vurgulandı. İhtiyaç sahiplerinin yardım çağrılarına duyarsız kalmayan Türkiye, sadece bölgesinde değil, dünyanın hemen her coğrafyasına yardım ulaştırmaya gayret gösteriyor.

İngiltere'de "Global Humanitarian Assistance" (GHA) programınca hazırlanan 2018 yılı Küresel İnsani Yardımlar Raporu'nda, Türkiye geçen yıl 8.07 milyar dolar insani yardım miktarıyla birinci sırada yer aldı. Türkiye'nin ardından ABD, 6.68 milyar dolar insani yardım miktarıyla ikinci sırayı aldı.

Raporda, insani yardımların milli gelire oranı temelinde yapılan sıralamada da Türkiye yüzde 0.85 ile 1. sırayı aldı ve "dünyanın en cömert ülkesi" unvanını korudu. Türkiye'yi yüzde 0.17 ile Norveç ve Lüksemburg izledi.

AA

Son Güncelleme: 18.08.2018 17:45
Anahtar Kelimeler:
YoksullukMülteciSığınmacıFakirDünyaTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Son dakika... Bedellide celp planlaması yapıldı
Son dakika... Bedellide celp planlaması yapıldı
Türkiye dostu diplomata Suriye'de özel görev
Türkiye dostu diplomata Suriye'de özel görev
Hacı adayları Arafat'a çıkıyor
Hacı adayları Arafat'a çıkıyor
Müslüman kadına yüzlerce tehdit
Müslüman kadına yüzlerce tehdit
Mescid-i Aksa İsrail'e emanet
Mescid-i Aksa İsrail'e emanet
Çocukları öldüren bomba ABD'den
Çocukları öldüren bomba ABD'den
OHAL Komisyonu'na başvurular 5 Eylül'de bitiyor
OHAL Komisyonu'na başvurular 5 Eylül'de bitiyor
Bir haftada 52 terörist etkisiz hale getirildi
Bir haftada 52 terörist etkisiz hale getirildi
Katar'ın desteği 3 ülkeye battı
Katar'ın desteği 3 ülkeye battı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim