Dünya'da 2.7 milyar insan yoksul

19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü'nde kıtlık, kuraklık, çatışmalar ve doğal afetler gibi nedenlerle yardıma muhtaç kişilerin durumu bir kez daha gündeme geldi.

Geçen yıl dünyadaki çatışmalar ve felaketler nedeniyle hayatta kalabilmek için son çare olarak uluslararası yardıma muhtaç duruma düşen kişi sayısı 201 milyonu geçti.

Dünyada her yıl yapılan insani yardımların haritasını çıkaran İngiltere merkezli Kalkınma İnisiyatifleri Örgütü'nün "Küresel İnsani Yardım Raporu 2018" verilerine göre, dünya genelinde 134 ülkedeki 201 milyondan fazla insanın uluslararası insani yardıma muhtaç olduğu tahmin ediliyor.

Yemen, Suriye, Etiyopya, Irak, Nijerya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Güney Sudan, Afganistan, Somali, Kenya, Haiti, Malawi, Kolombiya, Sudan, Çad, Zimbabve, Mali, Ukrayna, Kamerun, Lübnan, Pakistan, Burundi, Ürdün, Orta Afrika Cumhuriyeti, Uganda, Nijer, Filistin, Mozambik, Madagaskar, Libya, Angola, Bangladeş, Sri Lanka, Nepal ve Myanmar geçen yıl en çok insani yardıma muhtaç kişilerin yaşadığı ülkeler olarak sıralanırken, bu kişilerin beşte birinden fazlası (yüzde 23.5) sadece Suriye, Yemen ve 3.5 milyon Suriyeliyi misafir etmesi nedeniyle Türkiye'de bulunuyor.

2.7 milyar insan 'yoksul'

Nüfusun 2 milyarı günde 3.2 dolardan daha az bir gelirle yaşamaya çalışan ve kriz riskiyle karşı karşıya kalan "yoksul"lardan oluşuyor. Bu kişilerin yüzde 47'si kırılgan veya çevresel açıdan savunmasız durumda bulunan ülkelerde yaşıyor.

Günde 1.9 dolardan daha az bir gelirle yaşamaya çalışan "aşırı yoksul" kişi sayısı ise 753 milyon. Söz konusu kişilerin de yüzde 59'u kırılgan veya çevresel açıdan savunmasız durumdaki ülkelerde bulunuyor.

Türkiye insani yardımda rakipsiz

Bölgesinde ve farklı coğrafyalarda yürüttüğü insani ve kalkınma yardımlarıyla Türkiye, ihtiyaç sahiplerinin çağrılarına duyarsız kalmıyor.

Dünyada 134 ülkede 201 milyon kişinin uluslararası insani yardıma muhtaç durumda olduğu belirtilen Küresel İnsani Yardım 2018 Raporu'na göre, krizlerden ve çatışmalarda etkilenen bu kitlenin önemli bir bölümünün Suriye, Yemen ve Türkiye’de olduğu vurgulandı. İhtiyaç sahiplerinin yardım çağrılarına duyarsız kalmayan Türkiye, sadece bölgesinde değil, dünyanın hemen her coğrafyasına yardım ulaştırmaya gayret gösteriyor.

İngiltere'de "Global Humanitarian Assistance" (GHA) programınca hazırlanan 2018 yılı Küresel İnsani Yardımlar Raporu'nda, Türkiye geçen yıl 8.07 milyar dolar insani yardım miktarıyla birinci sırada yer aldı. Türkiye'nin ardından ABD, 6.68 milyar dolar insani yardım miktarıyla ikinci sırayı aldı.

Raporda, insani yardımların milli gelire oranı temelinde yapılan sıralamada da Türkiye yüzde 0.85 ile 1. sırayı aldı ve "dünyanın en cömert ülkesi" unvanını korudu. Türkiye'yi yüzde 0.17 ile Norveç ve Lüksemburg izledi.

AA