Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
102410
ALTIN
186.454
DOLAR
4.4877
STERLİN
6.0480
EURO
5.2816
banner138

'Dünya nüfusunun üçte biri obez'

Türkiye Obezite Araştırma Derneği Başkanı Prof. Dr. Volkan Yumuk, 15-20 yıl önce yapılan çalışmalarda genel popülasyondaki obezite oranları yüzde 22 iken yakın zamanda yapılan çalışmalarda bu oranın yüzde 35'i bulduğunu belirtti

18 Mayıs 2018 Cuma 17:46
'Dünya nüfusunun üçte biri obez'

Türkiye Obezite Araştırma Derneği Başkanı Prof. Dr. Volkan Yumuk, 15-20 yıl önce yapılan çalışmalarda genel popülasyondaki obezite oranları yüzde 22 iken yakın zamanda yapılan çalışmalarda bu oranın yüzde 35'i bulduğunu belirterek, "Nüfusun dörtte biri obezken, şimdi üçte biri obez hale geldi" dedi.

Türkiye Obezite Araştırma Derneği tarafından Avrupa Obezite Günü kapsamında "Gelin obeziteye birlikte meydan okuyalım" sloganıyla sağlık habercilerini obezite konusunda bilgilendirmek amacıyla SALT Galata'da bir toplantı düzenledi. Obezitenin tedavisi kadar önlenmesi için de çalışılması gerektiğini vurgulayan Yumuk, şunları kaydetti: "15-20 yıl önce yapılan çalışmalarda genel popülasyondaki obezite oranları yüzde 22 iken, yakın zamanda yapılan çalışmalarda bu oran yüzde 35'i buldu.

Nüfusun dörtte biri obezken, şimdi üçte biri obez hale geldi. Bu Türkiye'de de Avrupa'da da aynı. Obezite tedavisinde başarımız, çok iyi durumda değil. Çünkü tedavide kullanacağımız tüm silahları, bileşenleri kullanamıyoruz. Obezite tedavisi bir ekip işi. Bu ekipte hekim, diyetisyen, egzersiz uzmanı, psikolog, bariatrik cerrah gibi birçok paydaş var. Bu karşımıza düzenli çalışan obezite merkezi kavramını çıkartıyor.

Bu merkezlerde hastaya göre tedavi planlamak ve daha da önemlisi tedavi sürecinde hastayı takip etmek lazım. Bu cerrahi dışındaki tedavilerde de bariatrik cerrahi sonrasında da böyle. Bu takip ömür boyu. Bunu yapmadığın sürece obezitesi olan hasta kilosunu veriyor ama bunu koruyamıyor." COŞKUN ÇELEKOĞLU/İSTANBUL

Anahtar Kelimeler:
Nüfus
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Amasya'daki deprem korkuttu
Amasya'daki deprem korkuttu
19 Mayıs kutlu zaferin ilk adımı
19 Mayıs kutlu zaferin ilk adımı
CHP'den suç duyurusu
CHP'den suç duyurusu
Suriyelilerin yüzde 93'ü kazandığını yiyor!
Suriyelilerin yüzde 93'ü kazandığını yiyor!
Konut satışları dipte
Konut satışları dipte
Başbakan Yıldırım'dan İİT Zirvesine davet
Başbakan Yıldırım'dan İİT Zirvesine davet
'ABD mahkemesi hukuku çiğnedi'
'ABD mahkemesi hukuku çiğnedi'
Meclis'te 27 bin yazılı soru önergesi verildi
Meclis'te 27 bin yazılı soru önergesi verildi
Kuzey Kore ters köşe yaptı!
Kuzey Kore ters köşe yaptı!

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim