'Dünya nüfusunun üçte biri obez'

Türkiye Obezite Araştırma Derneği Başkanı Prof. Dr. Volkan Yumuk, 15-20 yıl önce yapılan çalışmalarda genel popülasyondaki obezite oranları yüzde 22 iken yakın zamanda yapılan çalışmalarda bu oranın yüzde 35'i bulduğunu belirterek, "Nüfusun dörtte biri obezken, şimdi üçte biri obez hale geldi" dedi.

Türkiye Obezite Araştırma Derneği tarafından Avrupa Obezite Günü kapsamında "Gelin obeziteye birlikte meydan okuyalım" sloganıyla sağlık habercilerini obezite konusunda bilgilendirmek amacıyla SALT Galata'da bir toplantı düzenledi. Obezitenin tedavisi kadar önlenmesi için de çalışılması gerektiğini vurgulayan Yumuk, şunları kaydetti: "15-20 yıl önce yapılan çalışmalarda genel popülasyondaki obezite oranları yüzde 22 iken, yakın zamanda yapılan çalışmalarda bu oran yüzde 35'i buldu.

Nüfusun dörtte biri obezken, şimdi üçte biri obez hale geldi. Bu Türkiye'de de Avrupa'da da aynı. Obezite tedavisinde başarımız, çok iyi durumda değil. Çünkü tedavide kullanacağımız tüm silahları, bileşenleri kullanamıyoruz. Obezite tedavisi bir ekip işi. Bu ekipte hekim, diyetisyen, egzersiz uzmanı, psikolog, bariatrik cerrah gibi birçok paydaş var. Bu karşımıza düzenli çalışan obezite merkezi kavramını çıkartıyor.

Bu merkezlerde hastaya göre tedavi planlamak ve daha da önemlisi tedavi sürecinde hastayı takip etmek lazım. Bu cerrahi dışındaki tedavilerde de bariatrik cerrahi sonrasında da böyle. Bu takip ömür boyu. Bunu yapmadığın sürece obezitesi olan hasta kilosunu veriyor ama bunu koruyamıyor." COŞKUN ÇELEKOĞLU/İSTANBUL