Dünya nükleer silaha sarılıyor

Merkezi İsveç'te bulunan Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsü 'nün (SIPRI) nükleer güç verilerine ilişkin yayımladığı yıllık raporuna göre, nükleer silaha sahip ABD, Rusya, Birleşik Krallık, Fransa, Çin, Hindistan, Pakistan, İsrail ve Kuzey Kore'nin geçen yılın başında toplamda 15 bin 395 nükleer silahı bulunurken, bu sayı 2017'nin başında 14 bin 935 oldu. Ancak söz konusu ülkelerin yakın gelecekte bu silahları bırakmaları öngörülmüyor.

Yüzde 93'ü iki ülkenin elinde