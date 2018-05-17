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Dünya Ramazana bugün başlıyor

Türkiye, Çarşamba günü oruç tutmaya başlarken, İslam ülkelerinin çok büyük çoğunluğu oruca bugün başlıyor. Türkiye ile birlikte sadece Balkan ülkeleri aynı anda oruca başladı

17 Mayıs 2018 Perşembe 00:00
Dünya Ramazana bugün başlıyor

Türkiye, bu yıl da Ramazana başlama konusunda İslam ülkelerinin neredeyse tamamından ayrıştı. Dünyanın en kalabalık İslam ülkesi Endonezya, Türkiye'den dört saat ileride olmasına rağmen oruca bugün başlıyor.

Ülkede geleneksel olarak her yıl hilal gözleme çalışması yapılıyor. Yine 200 milyonluk nüfusuyla Pakistan, 165 milyon nüfuslu Bangladeş, yaklaşık 250 milyon Müslümanın yaşadığı Hindistan da oruca bugün başlayacak ülkeler arasında yer alıyor.

İran dahil Ortadoğu ülkelerinin tamamının yanı sıra Afrika ülkelerinden Kenya da Ramazana bugün başlıyor. Bu arada Makedonya, Arnavutluk ve Kosova'da Ramazan Çarşamba günü başladı.

Özbekler de bugün start veriyor

Orta Asya'nın en kalabalık İslam ülkesi Özbekistan'da da Ramazan bugün başlıyor.

Özbekistan Müslümanları Dini İdaresi Başkan Yardımcısı Abdülaziz Mansur, yaptığı açıklamada, Özbekistan Astronomi Enstitüsü verilerine dayanarak Ramazan ayının ilk gününün 17 Mayıs olarak belirlendiğini ve geçen hafta Cuma namazında vatandaşların bu konuda bilgilendirildiğini belirtti. Ülkede başkent Taşkent’teki 120 cami teravih namazları için hazır hale getirildi.

Buna karşılık İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında, her yıl Ramazan geldiğinde hilalin görülüp görülmediği tartışmalarının yaşandığını belirterek, "Türkiye'nin ramazan takvimi doğrudur. Çünkü Ramazanı Türkiye, hesap üzerine tayin etmektedir" iddiasında bulundu. ABD ve Avrupa'daki Türkler, Türkiye'yi esas alarak oruca Çarşamba günü başladı.

SELİM AYANOĞLU/İSTANBUL

Anahtar Kelimeler:
DünyaRamazanIslam DünyasıMüslümanOruç
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