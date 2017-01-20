Dünyada MEM devrimi yaşanıyor

YENİ MESAJ/ANKARA

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş'ın Milli Ekonomi Modeli (MEM) ile deklare ettiği sosyal devlet projeleri dünyaya yayılmaya devam ediyor. Modelin en önemli başlıklarından biri olan vatandaşlık maaşı son olarak Finlandiya'da uygulanmaya başlandı.

Finlandiyalılar bir Milli Ekonomi Modeli projesi olan vatandaşlık maaşlarının ilkini aldı. Finlandiya’yı Avrupa'da Hollanda ve İskoçya gibi ülkeler takip etmeye hazırlanırken, BTP Genel Başkan Yardımcısı Dr. Abdullah Terzi bu kritik gelişmeyi değerlendirdi.

Terzi, "Milli Ekonomi Modeli çağa damgasını vuran yeni bir ekonomi alanı, siyaset, blok oluşturan çok önemli bir anahtar tezdir ve sahibi de Genel Başkanımız Prof. Dr. Haydar Baş'tır" dedi.

'MEM insanlığın önünde koşuyor'

Komünizm ve kapitalizmden kaçan dünyada Milli Ekonomi Modeli devrimi yaşandığını ifade eden Dr. Abdullah Terzi şunları söyledi: "Milli Ekonomi Modeli şu 3 noktayı tedavi ediyor;

1. İşsizliğe son veriyor, iş - aş projeleri oluşturuyor.

2. Gelir dağılımında adaleti düzeltiyor.

3. Sürdürülebilir bir büyümeyi temin ediyor. İşte bu Sayın Haydar Baş'ın devrimidir, bu Milli Ekonomi Modeli devrimidir. Bu dünyaya artı Rusya ekseninden BRICS ülkelerine Latin Amerika ülkelerine ve artık ABD gibi Batı ülkelerine yansımaya başladı. Bugün dünya Haydar Baş'ın Milli Ekonomi Modeli ile beraber gelişmektedir. Sosyal devlet projeleri BTP'nin parti programındadır. Baskın Sosyal Devlet-Milli Devlet kitabının 311. sayfasında (2007 baskısı) tam 10 yıl önce vatandaşlık maaşı projesi adı altında yaklaşık 10 sayfalık bir bölüm yer almıştır. Hülasa şunu söylemek istiyorum; artık dünya insanlığının önünde bütün bu adaletsizlikleri, sömürüyü, çarpıklığı, ekonomideki tıkanıklığı aşacak bir model vardır. Prof. Dr. Haydar Baş ve Milli Ekonomi Modeli tezi insanlığın önünde koşmaktadır ve dünyaya yeni bir ekonomi modeli çağı damgasını vurmaktadır."

Aranan çözüm MEM'de

Prof. Dr. Haydar Baş'ın Milli Ekonomi Modelinin 9 ayrı uluslararası kongre ile dünyaya tanıtıldığını ifade eden BTP Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Terzi, şöyle devam etti: "Milli paralarla ticareti son bir ayda çok konuştuk. Bu 2005 yılında Milli Ekonomi Modeli kitabında yer almıştır. Yerli para, milli para kavramı ilk defa Genel Başkanımız Prof. Dr. Haydar Baş tarafından kullanılmış ve bu tez BTP'nin ekonomi programı olarak tescillenmiştir. Nasıl 12 yıl önce yerli ve milli para Sayın Genel Başkanımız tarafından ifade edilmiş ve bugün Rusya tarafından BRICS ülkeleri tarafından uygulanıyor. Yaklaşık 4 milyar insanı ilgilendiren ekonomi, iş-aş alanında etkisini sürdürüyorsa ve orada bizim siyasetçilerimiz de bu kavramla tanışmış içini doldurmak için uğraşıyorlar ama milli paranın tanımını Milli Ekonomi Modeli'nde görmek ve bulmak zorundadırlar. Aynen bunun gibi Vatandaşlık Maaşı kavramı da 1.5-2 yıldan beri Avrupa ülkelerinde temel gelir desteği yani vatandaşlık maaşı olarak dillendirilmeye başlandı. İsviçre'de, Finlandiya'da, Hollanda'da, İngiltere'de, İspanya'da bu kavram üzerine yazılar çıkmaya başladı. Neden çünkü Sayın Haydar Baş'ın ekonomi kongrelerine katılan akademisyenler, siyasi danışmanlar bir bilim elçisi olarak ülkelerine döndüler, hem üniversitelerde bunu tartıştılar hem de bunu siyasetçilerine yansıttılar."