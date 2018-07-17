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Dünyada sanılandan çok elmas olabilir

Bilim adamları, Dünya'nın derinliklerin katrilyonlarca ton elmas olabileceğini açıkladı

17 Temmuz 2018 Salı 14:07
Dünyada sanılandan çok elmas olabilir

Bilim adamları, Dünya'nın derinliklerin katrilyonlarca ton elmas olabileceğini açıkladı. Amerikan MIT Üniversitesi'nden ve diğer üniversitelerden araştırmacıların yayımladığı bir araştırmaya göre, değerli taşlar yüzeyden 150 km'den daha derinde bulunuyor. Fakat daha önce hiçbir sondajın bu kadar derine ulaşamadığı düşünüldüğünde, bu taşlara ulaşmanın günümüzdeki teknolojiyle çıkarılması mümkün olarak görülmüyor.

Elmasların var olduğu düşünülen tabaka, yer kabuğunun en eski ve en derin katmanlarında Kratonik kökler olduğu düşünülüyor. Tektonik levhaların ortasında bulunan ve ters dağ şeklinde olan Kratonlar 300 km derinliğe kadar inebiliyor. Yapılan araştırmalar, Kratonik köklerin yüzde 1 ile 2 arasında elmastan oluşabileceğini ortaya koyuyor. Bu oranın yaklaşık 10 katrilyon tona eşit olduğu hesaplanıyor.

MIT Üniversitesi'nin Dünya, Atmosfer ve Gezegen Bilimleri Departmanı'nda çalışan bilim adamı Ulrich Faul, "Bu, küresel bazda düşünüldüğünde elmasın belki de o kadar egzotik bir maden olmadığını ve yaygın olduğunu gösteriyor olabilir. Bu elmaslara ulaşmamız mümkün değil, ama daha önce düşündüğümüzden daha fazla var" dedi. HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Elmas
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