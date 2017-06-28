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Dünyanın borcu boyunu aştı

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) verilerine göre global borç seviyesi, gelişmekte olan ülkelerin yaptıkları 3 trilyon dolar borçlanmanın etkisiyle 217 trilyon dolara ulaşarak rekor kırdı

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Dünyanın borcu boyunu aştı

 Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) verilerine göre global borç seviyesi, gelişmekte olan ülkelerin yaptıkları 3 trilyon dolar borçlanmanın etkisiyle 217 trilyon dolara ulaşarak rekor kırdı. 2017 ilk çeyrek sonu itibariyle borç stoğunun dünya yıllık GSYH'sına oranı yüzde 327'ye ulaştı. Geçtiğimiz yıl gelişmiş ekonomilerde kamu ve özel sektör borcu toplam 2 trilyon dolar azalırken, gelişmekte olan ekonomilerde borç 3 trilyon dolar artarak 56 trilyon dolara yükseldi. Gelişmekte olan ekonomilerde borç/GSYH oranı 2017 ilk çeyrekte 2016'nın aynı dönemine göre 5 puan artarak yüzde 218 oldu. Çin'in borcu 2 trilyon dolar aratarak 33 trilyon dolar seviyesine  yükseldi. IIF raporuna göre gelişmekte olan ekonomiler 2018 sonuna kadar 1,9 trilyon dolar borç ödeyecekler ve bunun yüzde 15'i ABD Doları cinsinden. En büyük borç geri ödemelerini Çin, Rusya, Güney Kore ve Türkiye yapacak. Geçen yıl gelişmekte olan ekonomilerin döviz cinsinden borçlarının 200 milyar dolar arttığına işaret eden IIF, bunun 2014'ten bu yana görülen en yüksek artış olduğunu vurguladı ve "Borç çevirme riski yüksek" değerlendirmesini yaptı. HABER MERKEZİ

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