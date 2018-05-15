Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
101540
ALTIN
184.781
DOLAR
4.4358
STERLİN
6.0164
EURO
5.2632
banner138

Dünyanın iklim geleceği karamsar

Güncellenerek yayımlanan son Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) 6. Değerlendirme Raporu'na göre, küresel hava sıcaklıkları artarken, kutup bölgelerinde buzlar hızla eriyor ve ortalama deniz seviyelerinde yükselme gözleniyor

15 Mayıs 2018 Salı 15:45
Dünyanın iklim geleceği karamsar

Güncellenerek yayımlanan son Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) 6. Değerlendirme Raporu'na göre, küresel hava sıcaklıkları artarken, kutup bölgelerinde buzlar hızla eriyor ve ortalama deniz seviyelerinde yükselme gözleniyor. Son 150 yılda, ortalama sıcaklık dünya genelinde 0.8 derece, Avrupa'da ise yaklaşık 1 derece arttı. Dünyada 1995-2006 dönemi, 1850'den bu yana küresel yüzey sıcaklığının kayda geçen en sıcak 12 yılı oldu.

IPCC raporuna göre, gelişmiş ülkelerin sera gazı emisyonlarını azaltmadaki isteksizliği sürerse, "karamsar" senaryoya göre 2100 yılına kadar küresel sıcaklık 4 derece artabilecek. Isınmanın en büyük nedenini insan faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazı emisyonları oluşturuyor. Bu durum küresel ısınma ve iklim değişikliğinin ana kaynağı olarak değerlendiriliyor. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferanslarında yayımlanan bildirgelere göre, iklim değişikliğinin başlıca nedeninden biri sayılan havadaki karbondioksit oranının en yüksek düzeyde seyrettiği ülke yıllık 9.04 milyar ton ile Çin oldu.

Çin’i 4.99 milyar ton ile ABD, 2.06 milyar ton ile Hindistan, 1.5 milyar ton ile Rusya izledi. Japonya, 1.14 milyar ton ile beşinci sırada yer aldı. Türkiye, karbondioksit salınımında 317 milyon ton ile 18. sırada bulunuyor. AA

Anahtar Kelimeler:
IklimIPCC
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gözyaşı günü... Gazze yasta
Gözyaşı günü... Gazze yasta
Yahudilerin gözü dönmüş
Yahudilerin gözü dönmüş
'ABD'nin kararı sabote etti'
'ABD'nin kararı sabote etti'
59 milyon seçmen var
59 milyon seçmen var
Sandıklar Atatürk Havalimanı'na geldi
Sandıklar Atatürk Havalimanı'na geldi
Çanakkale'de tekne battı: 7 ölü
Çanakkale'de tekne battı: 7 ölü
İTÜ'den doğa tarihine önemli katkı
İTÜ'den doğa tarihine önemli katkı
Bir bilimkurgu klasiği: Chocky
Bir bilimkurgu klasiği: Chocky
Tarım arazilerini sel vurdu
Tarım arazilerini sel vurdu

banner100

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim