Düşman kesinleşti, TSK teyakkuza geçti

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasında 16 Mayıs'ta Beyaz Saray'da yapılan görüşme sonrasında ABD'nin terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD/YPG'ye desteğinin kesinleşmesi üzerine Suriye ve Irak'tan gelebilecek terör saldırılarına karşı teyakkuz durumuna geçti.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre TSK, sınırın Suriye veya Irak tarafındaki terör örgütü PKK/YPG/PYD unsurlarından gelebilecek muhtemel bir saldırıya verilecek her türlü cevaba ilişkin hazırlıklarını tamamladı.

Bu kapsamda Hava Kuvvetleri Komutanlığı, düzenleyeceği olası harekâtlara ilişkin çalışmalarını yaparken, kullanılacak üs komutanlıklarında da hazırlıklar sona erdi. Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı unsurlar da olası sınır ötesi harekâtlara yönelik senaryolarını oluşturdu.

Bununla ilgili sınıra zırhlı araç ve mühimmat takviyeleri yapılırken bazı birlikler sınır hattına yakın bölgelere kaydırıldı. Sınır hattında, olası operasyonda birliklere lojistik destek sağlanmasına yönelik çalışmalar da tamamlandı. Mehmetçik için çadır ve konteynerler bölgeye gönderildi, olası ihtiyaçların karşılanmasına yönelik hazırlıklar bitirildi.

Alarm düzeyi artırıldı

Bu kapsamda Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü üyelerinin bulunduğu bölgelerin karşısında yer alan birliklerde alarm düzeyi artırıldı. Terör örgütü PKK/PYD/YPG unsurlarının bulunduğu Afrin'in karşısındaki Hatay sınırı, Telabyad'ın karşısındaki Şanlıurfa'da, Kamışlı'nın karşısındaki Mardin ile Irak sınırında, hudut hattı ve ötesindeki gelişmeler askerlerle istihbarat birimlerince yakından takip ediliyor.

Kato'da gece gündüz operasyon

Şırnak İncebel Dağları'nda 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğundaki Şehit Jandarma Binbaşı Ahmet Karaman-2 Operasyonu 30 gündür devam ediyor. Operasyonda terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda 'ağır silah' ele geçirildi.

Operasyon bölgesinde terör örgütü PKK tarafından kullanılan 5 yeni mağara bulundu. Böylece, bugüne kadar tespit edilen mağara sayısı 53'e ulaştı. Yeni bulunan mağaralardan birine, 66 basamaktan oluşan yaklaşık 23 metre uzunluğunda ip merdivenle inildi.

Kato Dağı bölgesinde yeni bulunan mağaralarda yapılan aramada şunlar ele geçirildi: "188 kalaşnikof silah, 3 biksi silah, 3 uçaksavar silahı, bir zagros keskin nişancı tüfeği, 3 muhtelif tipte silah, 67 bin biksi mühimmatı, 7 bin 362 muhtelif mühimmat, 5 bin 100 elektrikli fünye, 820 litre mazot, 13 tüp, çok sayıda yiyecek ve yaşam malzemesi."





HABER MERKEZİ/AA