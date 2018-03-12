Düşüş nedeni motor arızası

SELİM AYANOĞLU/İSTANBUL

Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Şerce OMSJ Havalimanı'ndan İstanbul Atatürk Havalimanı'na gitmek üzere Türkiye saatiyle 16.41'de havalanan Başaran Holding'e ait 'TC-TRB' kuyruk tescilli 2001 yapımı 'Canadair CL-600' tipi özel jetin teknik arıza nedeniyle düştüğü belirtildi.

Uçağın, pilotun 'teknik arıza' çağrısı yaptıktan kısa bir süre sonra Türkiye saati ile 17.40 sularında İsfahan'ın 80 mil güneybatısına düştüğü netleşti. İran Acil Durumlar Kurumu Sözcüsü Mücteba Halidi, görgü şahitlerine göre Başaran Holding'e uçağın motorunda çıkan yangın nedeniyle düştüğünü söyledi. Halidi, ayrıca uçağın dağa çarpmasıyla yandığını belirterek, kazazedelerin cesetlerinin belirlenmesi için DNA testine ihtiyaç duyulduğunu kaydetti. Bu arada uçak kazasında hayatını kaybeden 11 kişinin cenazeleri de helikopterle dağdan indirildi. Çaharmahal ve Bahtiyari eyaleti Kızılay Kurumu Arama Kurtarma Birimi Başkan Yardımcısı Rıza Zahiri, Pazartesi gece saat 03.00 sıralarında arama kurtarma timinin olay yerine ulaştığını söyledi.

AFAD heyeti bölgede

Bu arada Türkiye'den Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri, Genelkurmay Başkanlığı tarafından tahsis edilen bir uçakla kaza yerine ulaştı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Büyükelçimiz koordinesinde yürütülecek adli tıp ve kimlik belirleme çalışmalarının ardından cenazeler en kısa sürede yurda getirilerek ailelerine teslim edilecek. Uçağa ait karakutular bulunmuş olup incelemeye alınması için kaza inceleme heyetine teslim edilecek."

Parti dönüşü facia

Kazada hayatını kaybeden Başaran Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mina Başaran, geçen ay bir dergiye röportajda, “Araştırmacı kişiliğimi ve enerjik tavrımı her yaptığım işte sergilerim. Genel olarak sorumluluk almayı ve öğrenmeyi seven biriyim. Bunu iyi bir avantaj olarak görüyorum" diye kendini anlatmıştı.

Mina Başaran, başarılı iş kadını olmak isteyen kadınlara daha çok kendi ayakları üzerinde durabilen, değer yaratan, güvenilen, yenilikçi, aynı zamanda cesaretli bireyler olmayı hedeflemelerini tavsiye etmişti. Kazada kadın pilotlar Beril Gebeş ve Melike Kuvvet'in yanı sıra bir hostes Eda Uslu, Mina Başaran ve bekârlığa veda partisi için Dubai'de kendisine eşlik eden 7 arkadaşı hayata veda etti. İşadamı Hüseyin Başaran'ın tek kızı ve veliahtı olan 28 yaşındaki Mina Başaran, 14 Nisan'da İşadamı Murat Gezer ile evlenecekti.