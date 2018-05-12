Düzeltme işlemleri seçim sonrası

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde oy kullanacak seçmenlere ilişkin muhtarlık belgeleri askı listeleri, bugün askıdan inecek.

Genel Müdürlük, seçmenlerin oy kullanmalarında herhangi bir sorunla karşılaşılmaması amacıyla 7039 sayılı Kanun ile 5490 sayılı Kanun'a eklenen geçici 8. maddeyle sağlanan ad ve soyad düzeltilmesine ilişkin il ve ilçe idare kurulu kararlarının uygulanmasını, seçim sonrasına kadar erteledi. Seçimlerin ardından ad ve soyad değişim işlemleri devam edecek.

AA