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e-Devletin o hizmeti durduruldu

Perşembe günü e-Devlet'ten alınmaya başlanan 'alt-üst soy raporu'nun paylaşımı, aşırı yoğunluktan dolayı geçici olarak durduruldu

09 Şubat 2018 Cuma 18:04
e-Devletin o hizmeti durduruldu

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden, önceki gün e-Devlet'ten alınmaya başlanan "alt-üst soy raporu"nun paylaşımının aşırı yoğunluktan dolayı geçici durdurulduğu belirtildi.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, e-Devlet kullanımının yaygınlaştırılması kapsamında vatandaşların "alt-üst soy raporu"nun Nüfus Müdürlüklerine gitmeden e-Devlet üzerinden alabilmesi için yapılan çalışmaların tamamlanmasının ardından Perşembe günü saat 14.00'ten itibaren belgeler alınmaya başlandı.

"Alt-üst soy raporu" kullanıma açıldığı dakikadan gece saat 02.00'ye kadar yaklaşık 200 bin belge üretildi. Vatandaşların ilgi gösterdiği hizmette asıl yoğunluk ise gece 02.00-04.00 arasında yaşandı. Bu saatler arasında yaklaşık 110 bin belge alındı.

Saat 04.00'ten itibaren yoğunluğun artarak devam etmesi nedeniyle verilen hizmette gecikmelerin oluşması ve vatandaşların bekleme sürelerinde artış yaşanmaya başlanmasından dolayı alt-üst soy raporunun e-Devlet üzerinden paylaşımı geçici olarak durduruldu.

e-Devlet üzerinden "nüfus kayıt örneği, yerleşim yeri ve diğer adres belgesi" hizmeti sunulmasına devam edileceği ve yoğunluğun azalmasından sonra alt-üst soy raporu hizmeti kısa süre içerisinde kullanıma açılacağı bildirildi.
AA

Anahtar Kelimeler:
PerşembeE-devletYoğunluk
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