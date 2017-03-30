Ege adalarına kapıda vize başlıyor

Ege'deki Yunan adalarına seyahatte kolaylık sağlayan geçici vize (kapı vizesi) uygulamasının kaldırıldığının açıklanması üzerine adalarda yaşayanlar uygulamanın kaldırılmasına tepki göstermişti. Avrupa Birliği Komisyonu'nun uygulamaya yeni turizm sezonu için onay vermediğinin kaydedilmesi üzerine Yunanistan'ın Avrupa İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Vekili Yorgos Katrougalos, söz konusu adaların milletvekillerine gönderdiği mektupta, bakanlığın tüm ısrarlarına rağmen kararın engellenemediğini ifade etmişti. Bunun üzerine yapılan çalışmalar sonrası kapıda vize uygulamasına AB'den yeniden onay verildiği ay başında açıklanmıştı.

HABER MERKEZİ