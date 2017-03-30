Ege'deki Yunan adalarına seyahatte kolaylık sağlayan geçici vize (kapı vizesi) uygulamasının kaldırıldığının açıklanması üzerine adalarda yaşayanlar uygulamanın kaldırılmasına tepki göstermişti. Avrupa Birliği Komisyonu'nun uygulamaya yeni turizm sezonu için onay vermediğinin kaydedilmesi üzerine Yunanistan'ın Avrupa İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Vekili Yorgos Katrougalos, söz konusu adaların milletvekillerine gönderdiği mektupta, bakanlığın tüm ısrarlarına rağmen kararın engellenemediğini ifade etmişti. Bunun üzerine yapılan çalışmalar sonrası kapıda vize uygulamasına AB'den yeniden onay verildiği ay başında açıklanmıştı.
Ege adalarına kapıda vize başlıyor
Yunanistan'ın İzmir Başkonsolosluğu önceki gün internet sitesinden yaptıkları duyuruda uygulamanın 1 Nisan itibariyle başlayıp 30 Eylül'de sonlanacağını açıkladı.
30 Mart 2017 Perşembe 16:56
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HABER MERKEZİ