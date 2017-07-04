Ege'de kurusıkı tepki

Ege Denizi'nde seyir halindeyken Yunanistan'a bağlı askeri botlardan ateş açılan ve daha sonra Marmaris Limanı'na getirilen Türk bandıralı ticari gemi, personelin ifadelerinin alınması ve yapılan incelemenin ardından limandan ayrıldı.

Kıyıya yapışık gidiyor!

Geminin, sahil güvenlik botları eşliğinde Türk karasularında yoluna devam ediyor. Böylece kat edeceği mesafe de uzamış oluyor. Geminin Yunan tacizi üzerine uluslararası sulara çıkamaması düşündürüyor.

Ege Denizi'ndeki 19 adamızı işgal altında tutan ve bu adaları askeri üsse dönüştüren Yunanistan saldırgan tutumlarına devam ediyor.

İsviçre'nin Crans-Montana kentinde Kıbrıs Konferansı'nın devam ettiği bir süreçte tansiyonu yükseltmek isteyen Yunanistan, Pazartesi günü Ege'de Türk gemisine saldırdı.

Ege’den kovuluyor muyuz?

İskenderun’dan yüklediği demir çeliği, Kocaeli Limanı’na götüren 88 metre uzunluk, 14 metre genişliğindeki 'M/V ACT’ isimli kuru yük gemisi, Yunanistan’ın Rodos Adası’na 3 mil mesafedeki uluslararası sularda, Yunan sahil güvenlik ekipleri tarafından durdurulmak istendi. Yunan sahil güvenlik botundan önce havaya ardından da gemiye peş peşe ateş edildi. Dışişleri Bakanlığı Yunan saldırısını kınandı.

Açıklamada, “İki Türk limanı arasında yük taşıyan ticari ve dolayısıyla silahsız bir gemiye hangi sebeple olursa olsun ateş açılmasının hiçbir şekilde izahı yoktur. Bu menfur olayda Yunan makamlarının en temel hak olan insan yaşamını hiçe sayan ölçüsüz hareketini kuvvetle kınıyor ve benzeri bir olayın bir daha tekrarlanmaması beklentimizi uluslararası kamuoyuyla paylaşmayı gerekli buluyoruz" denildi.

Yunanistan kötü niyetli

Öte yandan Milli Savunma Bakanı Işık, Yunanistan sahil güvenlik botunun Ege Denizi'nin uluslararası sularında Türk yük gemisine ateş açması konusunda, "Uluslararası sularda seyreden bir ticari gemiye ateş açılmasının akılla, mantıkla, izanla izahı olmaz. Bu, akıl tutulması. Hele hele bundan sonra bir açıklama yaptılar, hani özrü kabahatinden büyük derler ya, 'yok ihbar geldi de uyuşturucu...' Öyle bir şey varsa bizim Deniz Kuvvetleri, Sahil Güvenlik uluslararası sularda daha bir ay önce operasyon yaptı, bir tondan fazla uyuşturucu aldı. Öyle bir şey varsa, Türk makamlarla irtibata geç. Hatta dünyaya da mesaj verin, uyuşturucuyla mücadelede Türkiye ile Yunanistan birlikte hareket ediyor mesajı verin. Bir kere iyi niyetli olmadığı açık" dedi.

Bakan Işık, saldırıya Türkiye'nin cevabının ne olacağı konusunda ise bir açıklama yapmadı.

Yunan saçmaları

Öte yandan Yunan medyası gemide uyuşturucu bulunduğu şeklinde ihbar gelmesi üzerine Yunan Sahil Güvenlik birimlerinin harekete geçtiğini öne sürdü. Yunan makamları gemiye 'dur' ihtarına uymaması üzerine ateş açıldığını belirtti.

Yunan gazeteleri, Geminin ateş açılma anında Rodos Adası'nın 5 kilometre kuzeybatısında Yunan karasularında yer aldığını savundu.

Yunanistan olaya ilişkin bakanlık düzeyinde haber yayına hazırlandığı ana kadar resmi bir açıklama yapma gereği duymadı. Yunanistan gemide uyuşturucu taşındığını iddia etse de yapılan aramada uyuşturucu izine rastlanmadı.