Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM KÜLTÜR DİN EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV
BİST
104001
ALTIN
145.831
DOLAR
3.5083
STERLİN
4.7609
EURO
4.1894

Eğitimli gençler gidiyor

'Beyin göçü' Türkiye'nin uzun yıllardır kanayan yaralarından biri... 2002-2014 yılları arasında Türkiye, kaybettiği beyinlerin bir kısmını geri getirmeyi başarmıştı. Ancak eğitimli gençlerin işsiz kalması, terör olaylarının artması ve insan haklarında yaşanan sorunlar 'beyin göçü'nü yeniden hızlandırdı.

21 Eylül 2017 Perşembe 16:58
89 Okunma
Eğitimli gençler gidiyor

RECEP BAHAR/HABER ANALİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Eylül'de Kazakistan'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı 1. Bilim ve Teknoloji Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, "En başarılı çocuklarımızı, en parlak beyinlerimizi Batılı kurumlara ve ülkelere kaptırıyoruz. Günümüzün en önemli güç kaynağı olan enformasyon ve bilgi teknolojileri konusunda üreten değil tüketen konumundayız. Bu durum bizi milli güvenliğimiz başta olmak üzere birçok açıdan kırılgan hale getiriyor" demişti.

Erdoğan, bugün İslam dünyasındaki nüfusun yüzde 55’inin okuma yazma dahi bilmediğine işaret ederek, "OECD ülkelerinde milli gelirden eğitime ayrılan payın ortalaması yüzde 5.2 iken, bu oran İslam dünyasında yüzde 1’i dahi bulmuyor" diyerek, sitemde bulunmuştu.

'Beyin'ler terk ediyor

Fransız haber ajansı AFP, Perşembe günü Türkiye'deki eğitimli gençlerin ülkeyi terk ettiğini ve başka ülkelerde hayat kurmayı tercih ettiğini anlatan bir haber-analiz yayımladı.

Ajansın konuştuğu Dilara adındaki bir kadın 5 yıl önce Dubai'ye yerleşme kararı aldığında Türk ekonomisinin canlı, kültürel etkinliklerin hareketli ve Batı ile ilişkilerin iyi olduğunu, bu yüzden çoğu arkadaşının Dubai'ye taşınmasını hata olarak gördüğünü anlattı.

Gerçek adını vermek istemeyen ve dijital pazarlama alanında uzman olan Dilara, "Ama bugün çoğu arkadaşım bana CV'lerini gönderiyor çünkü Türkiye'de kalmak istemiyorlar" ifadelerini kullandı.

AFP’ye konuşan Bahçeşehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden akademisyen Ulaş Sunata ise son yıllarda eğitimli gençlerin ülkeyi terk etme trendinin hızlandığını ve bu durumun ülkeye zarar verebilecek bir beyin göçü olduğunu ifade ederek, "Bu, ülke için önemli bir sorun. Ama bunun tek etkisi sosyo-kültürel olmayacak, aynı zamanda ekonomik etkileri olacak. Ülkeyi terk etmeleri Türkiye için gerçek bir dezavantaj" şeklinde konuştu.

Peki, neden gidiyorlar?

AFP muhabiri, Türkiye'yi terk eden veya terk etme planları bulunan onlarca kişiyle konuştuğunu ve başka ülkelere yerleşme gerekçelerinde bazı nedenlerin öne çıktığını kaydetti. Bu nedenlerin başında ‘üniversite mezunları için azalan iş imkânları’ ilk sırada yer alıyor.

TÜİK verilerine göre Türkiye’de en zor iş bulan kesimin üniversite mezunları olduğu öne çıkıyor. Hatta bir çalışmaya göre son bir ayda 12 bin üniversite mezunu kadın işini kaybetti. TÜİK’in 2013-2016 verileri karşılaştırıldığında en az geliri artan grubun yüzde 28.1 ile üniversite mezunları olduğu göze çarpıyor.

Gelir artışı ilkokul mezunlarında yüzde 58.7 olmuş… Bir başka çarpıcı veri daha… 2006’da üniversite mezunlarının binde 6 olan yoksulluk oranı binde 17’ye yükselmiş. Buna karşılık lise mezunlarında bu oran yüzde 14.3’ten yüzde 6.2’ye geriledi. Öte yandan insan haklarında ve özgürlüklerde yaşanan sorunların beyin göçünde etkili olduğu vurgulanıyor.

Ekonomi büyüyor ama…

Türkiye’nin bu yıl yüzde 5.1 büyümesine rağmen genç işsizlik oranı yüzde 20.6 ile yüksek bir seviyede bulunuyor.

 Özellikle fabrika yatırımlarının durması, gençlerin iş bulması önünde önemli bir engel olarak kendini gösteriyor. AFP, doktorasını yapmak için gittiği Kanada'nın Montreal kentindeki eğitiminin ardından Türkiye'ye dönmemeye karar veren bir Türk ile de konuştu.

Adını açıklamak istemeyen 28 yaşındaki kişi, "Bir akademisyen olarak siyasi düşüncelerinizi bir kere bile dile getirmek Türkiye'de sizi tehlikeye atar. Böyle bir durumda Türkiye'de akademisyen olmak cesaret gerektirir" dedi.

Son Güncelleme: 21.09.2017 17:13
Anahtar Kelimeler:
AfpCumhurbaşkanı ErdoğanTürkiyeEğitimli GençlerBeyin Göçü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye, İran ve Irak'tan ortak bildiri
Türkiye, İran ve Irak'tan ortak bildiri
Çavuşoğlu: Güç kullanımı söz konusu değil
Çavuşoğlu: Güç kullanımı söz konusu değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik mesajlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik mesajlar
ABD'den yeni kumpas! Türkiye'nin başı çok ağrıyacak
ABD'den yeni kumpas! Türkiye'nin başı çok ağrıyacak
Ege Denizi'nde 4 şiddetinde deprem
Ege Denizi'nde 4 şiddetinde deprem
Kış hazırlığındaki teröristlere operasyon
Kış hazırlığındaki teröristlere operasyon
FSM Köprüsü'nde çalışma başlatılıyor
FSM Köprüsü'nde çalışma başlatılıyor
7 kişiye 1 otomobil düşüyor
7 kişiye 1 otomobil düşüyor
İstanbul için yağış uyarısı
İstanbul için yağış uyarısı

banner100

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim