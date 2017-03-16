Ehliyet alanların sayısı yarı yarıya azaldı

Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2016'da bir önceki yıla kıyasla "ilk kez sürücü belgesi alan" kişi sayısında yüzde 52.6 azalma oldu. 2015'te 1 milyon 563 bin 383 kişi ehliyet sahibi olurken, 2016'da 482 bin 464'ü erkek, 259 bin 163'ü kadın olmak üzere 741 bin 627 kişi ilk kez sürücü belgesi aldı. Emniyet yetkilileri, 2016'da başlayacağı duyurulan "aday sürücülük" uygulaması kapsamına girmemek için 2015 yılında ehliyet alanların sayısında bir artış yaşandığını belirtti.

2016'da ilk kez ehliyet alanların çoğunluğu 19-36 yaş aralığındaki kişilerden oluştu. AA