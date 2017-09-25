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Ehliyeti artık nüfus idaresi verecek

Antalya’da katıldığı bir programda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bundan sonra pasaport ve ehliyeti nüfus idaresinin vereceğini, 2018 Mart ayından itibaren de trafik tescil işlemlerini noterlerin yapacağını belirtti.

25 Eylül 2017 Pazartesi 17:42
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Ehliyeti artık nüfus idaresi verecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir otelde düzenlenen Türkiye Müfettiş Kurulu 2017 Yılı İnceleme-Araştırma Çalışmaları Programı'na katıldı. Burada konuşan Bakan Soylu, Vatandaşın bürokrasiyle karşı karşıya kaldığı süreçleri azaltmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını kaydetti. Bakan Soylu, “Vatandaşımız için bürokratik işlemlerde zaman ve mekan tasarrufunu iyi yapmalıyız. 11 milyon 100 bin nüfus idaremiz yeni çipli kartlardan verdiler. 1.5-2 ay patinaj yaptık. Yedi günde bunu sağlıyoruz. Bunu bir gün daha aşağı düşüreceğiz. Şehir merkezleri içinde beş güne ineceğiz. Vatandaşımıza kaliteli ve hızlı hizmet vermek için mücadele ediyoruz. Bundan sonra pasaport ve ehliyeti nüfus idaresi verecek. Vatandaş bir parmak basınca devlet sana bir daha parmak bas demeyecek. Hem vatandaşımız fazla zaman tüketmeyecek hem de kamu dairesindeki verimliği en üst noktaya çıkaracağız. Bütün bunlarla birlikte trafikteki tescili 2018 Mart’a yetişecek noterlere vereceğiz. Maliyet yükselmesi olmayacak” ifadelerini kullandı. Bakan Soylu, 15 Temmuz sonrasında 195’ten 105’e düşen müfettiş sayısını arttırmak için 20 alım daha yapacaklarını sözlerine ekledi. İHA

Ehliyeti artık nüfus idaresi verecek

Antalya’da katıldığı bir programda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bundan sonra pasaport ve ehliyeti nüfus idaresinin vereceğini, 2018 Mart ayından itibaren de trafik tescil işlemlerini noterlerin yapacağını belirtti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir otelde düzenlenen Türkiye Müfettiş Kurulu 2017 Yılı İnceleme-Araştırma Çalışmaları Programı'na katıldı. Burada konuşan Bakan Soylu, Vatandaşın bürokrasiyle karşı karşıya kaldığı süreçleri azaltmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Bakan Soylu, “Vatandaşımız için bürokratik işlemlerde zaman ve mekan tasarrufunu iyi yapmalıyız. 11 milyon 100 bin nüfus idaremiz yeni çipli kartlardan verdiler. 1.5-2 ay patinaj yaptık. Yedi günde bunu sağlıyoruz. Bunu bir gün daha aşağı düşüreceğiz. Şehir merkezleri içinde beş güne ineceğiz. Vatandaşımıza kaliteli ve hızlı hizmet vermek için mücadele ediyoruz. Bundan sonra pasaport ve ehliyeti nüfus idaresi verecek. Vatandaş bir parmak basınca devlet sana bir daha parmak bas demeyecek. Hem vatandaşımız fazla zaman tüketmeyecek hem de kamu dairesindeki verimliği en üst noktaya çıkaracağız. Bütün bunlarla birlikte trafikteki tescili 2018 Mart’a yetişecek noterlere vereceğiz. Maliyet yükselmesi olmayacak” ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, 15 Temmuz sonrasında 195’ten 105’e düşen müfettiş sayısını arttırmak için 20 alım daha yapacaklarını sözlerine ekledi.
İHA

Anahtar Kelimeler:
EhliyetNüfus IdaresiAntalyaSüleyman Soylu
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