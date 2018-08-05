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Ehliyette yeni dönem başladı

Ehliyet sınavlarında kağıt ve kalem kullanımı sona erdi. Adaylar, sınav sorularını 'e-sınav' merkezlerindeki bilgisayarlardan cevaplayacak ve sonuçlarını hemen öğrenebilecek

05 Ağustos 2018 Pazar 14:21
Ehliyette yeni dönem başladı

Ehliyet sınavlarında kağıt ve kalem kullanımı sona erdi. Adaylar, sınav sorularını 'e-sınav' merkezlerindeki bilgisayarlardan cevaplayacak ve sonuçlarını hemen öğrenebilecek. 
MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen motorlu taşıt sürücü kursu "e-sınav"ları bundan sonra 81 ilde yapılacak.

Daha önce, 28 ilde bulunan e-sınav merkezlerinin tüm illerde faaliyete geçirilmesiyle, motorlu taşıt sürücü kursu sınavlarının kağıt ve kalemle yapılması sonlandırıldı. Kağıt ve kalem kullanılarak dün yapılan son sınava 108 bin kişi katıldı. Adaylar, bundan sonra 81 ildeki e-sınav merkezlerinde sınava girecek.

Bu kapsamda yılda yaklaşık 2 milyon 500 bin adayın sınava girmesi öngörülüyor. Adaylar, e-sınav uygulaması sayesinde sınava randevu sistemiyle en yakın tarihte girebilecek ve sonuçlarını sınavın hemen ardından öğrenebilecek. Kullanıcı dostu bilgisayar arayüzü ile adaylar, cevap kağıdında yanlış işaretleme, işaretlemeyi unutma gibi hatalardan da kurtulacak, bilgisayar kullanmayı bilmeyenler bile soruları rahatlıkla cevaplayabilecek.

E-sınavlarda, işitme engelli vatandaşlar için görsel, video, animasyon ve işaret diliyle sorular yer alacak. Motorlu taşıt sürücü kursu "e-sınav"larının Türkiye genelinde yapılmasıyla, soru ve cevap kağıdı baskısı, işçilik, tasnif, nakliye gibi maliyetler de düşecek. AA

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