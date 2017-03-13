Ekip değişti, soru tipleri şaşırttı

RECEP BAHAR/DETAY-HABER

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında başta Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) olmak üzere yüz binlerce öğrencinin üniversitelere yerleştirilmesinde görev alan kamu kurumlarında yapılan FETÖ operasyonları, 12 Mart Pazar günü yapılan ve yaklaşık 2 milyon 265 bin adayın katıldığı Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na (YGS) ciddi ölçüde yansıdı.

YGS'de Türkçeden matematiğe, sosyal bilimlerden fen bilimlerine soru tiplerinde önemli değişikler yaşandı. Adaylar Yeni Mesaj'a YGS'de sınava hazırlanırken karşılaşmadıkları çok sayıda soru tipiyle boğuşmak zorunla kaldıklarını söyledi.

Bu süreçte en fazla değişim matematikte gözlendi. Matematik testinde klasik soruların yanı sıra günlük hayattan alınan sorulara da yoğun biçimde yer verildi. Yeni Mesaj'a konuşan deneyimli öğretmenleri bile matematik testindeki 40 soruyu bu test için belirlenen 40 dakikalık süre içinde çözemediklerini, matematik testinin bilen birisi için hakkının en az 60 dakika olduğunu kaydetti.

Adaylar süre stresine girdi

Matematik ve geometri sorularının zorluğu ve uzunluğu, sınava çok iyi hazırlanmış adayları bile süre stresine soktu. Bu durum sonucunda panikleyen adaylar, daha az 'net' çıkaracak. Fen bilimleri ve sosyal bilimlerde de soru tiplerinde önemli değişikler gözlendi.

Kimyada soruların önemli bir bölümü direkt bilgi gerektirirken, fizikte müfredatta olan ancak ders kitaplarında pek üzerinde durulmayan merak uyandırıcı yorum sorularına yer verildi. Keza biyolojide de yorum ve bilgi sorularına eşit düzeyde yer verildi.

ÖSYM'nin soru tarzındaki değişiklerin Haziran ayında yapılacak Lisans Yerleştirme Sınavları'na (LYS) yansıyacağı tahmin ediliyor. LYS'de bu yıl ilk kez kısa cevaplı açık uçlu sorular yöneltilecek. LYS'de sürenin bu nedenle bir miktar uzatılması bekleniyor.

Uzmanlar ne diyor?

Kültür Eğitim Kurumları bölüm başkanlarının sorularla ilgili değerlendirmeleri şöyle.

Türkçe-Matematik: Türkçe soruları önceki yıllara kıyasla daha basitti. Paragraflarda çeldirici şık yoktu.

Temel matematik testinde müfredat dışı soru bulunmamakta ve konu dağılımı YGS standartlarında. Bu yıl YGS müfredatına eklenen konulardan sadece polinomlar konusundan soru geldi. Problem soruları düşünme gücü gerektiren ve çözümü zaman alıcı tarzda sorulduğundan bu yıl YGS’nin yine seçici soruları olarak adayların karşısına çıktı.

Fizik-Kimya-Biyoloji: Fizik soruları genel olarak YGS müfredatına uygundu. Genel olarak son 3 yılın fizik sorularına nazaran daha kolay bir sınav hazırlanmıştı. Sorular genel olarak bilgiden ziyade yoruma dayalıydı. Kimya soruları oldukça kolay ve beklenen bir dağılım ve yöntemle sorulmuştu.

Biyoloji soruları genel olarak beklenenin ötesinde kolay bir nitelikteydi. 9. ve 10. sınıf müfredatı dışında 11. sınıfta işlenen sistem konusundan da 2 soru geldi. Sadece 2 soru, biraz zaman alıcı nitelikteydi. Genetikten 1 olan soru sayısının 2’ye çıkarılmış olması olumlu.

Tarih-Coğrafya-Felsefe: Tarihte yorum soruları anlaşılır, bilgi soruları netti. Birkaç sorunun zorlayıcı ve eleyici nitelikte olması da her sınavın olmazsa olmazı. Coğrafyada izohips ve yerel saat soruları biraz zorlayıcı nitelikteydi. Felsefe sorularının zorluk derecesi yine yüksekti.

YGS deyip geçmeyin!

ÖSYM'nin belirlediği takvime göre YGS’nin sonuçları 28 Mart’ta açıklanacak. Süreç 4-17 Nisan 2017 tarihleri arasında LYS başvuruları ve Haziran ayında yapılacak LYS oturumlarıyla sonlanacak.

YGS'de ön lisans programlarını tercih edebilmek için 150 barajını aşmak gerekecek ve bunun için 20 net yapmak yeterli. 32 net ve üzeri yapanlar ise 180 baraj puanını aşabilecek, ikinci basamak sınavı olan Lisans Yerleştirme Sınavı’na (LYS) girmeye ve lisans programları için tercih yapmaya hak kazanacak. Yerleştirmelere esas olan puanların hesaplanmasında YGS’nin etkisi yüzde 30-35, LYS’lerin payı ise yüzde 65-70 olacak.