Ekmeğin içinde bunun ne işi var!

Ekmeğin içerisinden takma yarım damak çıktı. Muğla'nın Seydikemer ilçesine bağlı Yayla Karaçulha Mahallesi'nde, çiftçilik ile uğraşan Gülümser Töngül (60) sabah kahvaltısını hazırlayıp, evinin yanındaki ahıra giderek koyunlarla ilgilenmeye başladı. O saatlerde uyanan eşi Hüseyin Töngül ise kahvaltıya konan ekmeği böldüğünde takma diş görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Olayı anlamaya çalışan ve eşinin takma dişini ekmeğin içerisine koyabileceğini düşünen Töngül, dışarıda koyunlar ile ilgilenen eşinin yanına giderek, "Takma dişini neden ekmeğin içerisine koyuyorsun" diyerek kızdı. Takma dişleri ağzında olan Gülümser Töngül'de, büyük bir şaşkınlıkla eve girerek ekmeği incelemeye başladı. Aile ekmeğin içerisinde çıkan takma dişlerin kendisine ait olmadıklarını ve ekmek fırınında çalışan bir kişiden düşmüş olabileceğini düşündü.

'Sahibi gelip dişini alsın'

Gazetecilere açıklama yapan Gülümser Töngül, "Bu diş ekmeğin içinden çıktı. Kahvaltı yapacağız sabah. Ben de koyunlara bakıyordum, eşim geldi bana kızdı, dişini neden ekmeğin içine koydun. Ben de 'Ekmeğin içine diş mi konurmuş' dedim. Ben de eve geldim ekmeğin içinde diş var. Fakat benim dişim ağzımda, bu diş ekmeğin içinden çıktı. İlk defa böyle bir şey başımıza geldi. Çocuklar da eşim de ekmek getiriyor, ekmeğin de nereden geldiğini tam olarak bilmiyorum. Dişin sahibi dişini aramasın, diş taktırmak 2 bin lira. Dişin sahibi gelsin dişini buradan alsın" şeklinde konuştu. İHA

