Ekmek zammı kapıda

Son günlerde yetkisiz kişilerin ekmek fiyatlarına ilişkin söylemleri olduğuna dikkati çeken Balcı, Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Başkanı Eren Günhan Ulusoy'un un fiyatlarında artış olacağına ve ekmek fiyatlarının da artması gerektiğine ilişkin açıklamalarını doğru bulmadığını söyledi. Balcı, kalitede çok ciddi bir sorun olduğunu düşünmediklerini vurgulayarak, söz konusu iki bölgede rekolte düşüklüğü olabileceğini, bunun da un fiyatlarına çok fazla yansımayacağını düşündüklerinin altını çizdi.

Balcı, gelecek aylarda hasadın tamamlanması ve un fiyatlarının oturmasıyla birlikte ekmekte enflasyon rakamlarından yüksek olmamak kaydıyla bir fiyat artışı için gerekli çalışmanın yapılacağına işaret ederek, esnafın da maliyetler karşısında dayanacak gücünün kalmadığını dile getirdi. Yeni belirlenecek kilogram başına azami ekmek fiyatının enflasyonun üzerinde olmayacağını vurgulayan Balcı, "Halkın tedirgin olmasını gerektiren bir durum söz konusu değil" diye konuştu.

AA