Ekonomi alarm veriyor

HABER MERKEZİ

Türkiye ekonomisi iyiye gitmiyor. Türkiye lirasındaki önlenemeyen değer kayıpları da zaten bunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Dolar kuru halihazırda 4.65 TL seviyelerinde seyrediyor. Büyük dış borç yükü altında olan Türkiye ekonomisi aynı zamanda hem cari açık, hem de dış ticaret açığı veriyor.

Nisan ayında yüzde 10.85 olan enflasyon da çift haneli rakamlara demirlemiş durumda. Verilerin iç açıcı olmadığı Türkiye ekonomisine kredi derecelendirme kuruluşlarının açıklamaları da negatif yansıyor. Son olarak uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu izlemeye aldığını duyurdu.

21 basamaklı not sistemine sahip olan Moody's'den yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin 'Ba2' seviyesindeki kredi notunun, gelecek dönemdeki makroekonomik politikalara yönelik belirsizlik gerekçesiyle izlemeye alındığı bildirildi. Belirsizliğin sürmesinin, mevcut dış kırılganlıklar da göz önünde tutulduğunda Türkiye'nin ödemeler dengesine yönelik risk seviyesini yükseltebileceği öne sürülen açıklamada, bunun şu anki reytingle uyumsuz olabileceği ifade edildi. Moody's, 8 Mart'ta yaptığı son not açıklamasında, Türkiye'nin kredi notunu 'Ba1'den 'Ba2'ye düşürmüş ve not görünümünü 'negatif'ten 'durağan'a çevirmişti.

Önce Fitch sonra Moody's

Moodys'in açıklaması uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in 25 Türk bankasını negatif izleme sürecine almasının ardından geldi. Fitch'in internet sitesinden yapılan açıklamada, "Negatif İzlemeye (RWN) alınan Türk Bankaları'nın finansal kapasiteleri; performanslarına, varlık değerlerine, kârlılığına ve pek çok durumda likidite ve fonlama profillerine artan riski yansıtıyor.

Ekonomik ve mali piyasa şartları daha da kötüye gitmezse, pek çok durum için not indirimlerinin sadece bir basamak olarak kısıtlanması olası. Negatif izlemeyi 6 ay içerisinde ortadan kaldırmayı bekliyoruz" ifadeleri yer almıştı. Fitch açıklamasında şunlar kaydedildi: "Artan fonlama maliyetleri, yavaşlayan kredi büyümesiyle, sektörün 2018'de kârlılığın görece zayıflamasını bekliyoruz. Performanslar varlık değerlerinde kayda değer bir gerileme olursa, bozulma gösterebilir.

Varlık değerlerindeki potansiyel bozulma bankaların varlık pozisyonlarının riskini yansıtıyor. Ancak bozulma öncesi karlar pek çok bankaya kredi kayıplarını önlemek için tampon oluşturmayı sağlıyor. Birinci çeyrek sonunda, sektörün kredi/teminat oranı yüzde 127 oldu. Bankaların dış borçları 186 milyar dolara ulaştı. Bunların 103 milyar dolarını ise 12 ay içerisinde vadesi dolan borçlar oluşturdu." Geçtiğimiz aylarda da yine Moody's 14 Türk bankasının uzun vadeli notlarını düşürmüştü. Standard&Poor's da kısa süre önce Türkiye'nin kredi notunu düşürdüğünü duyurmuş, Türk ekonomisinin görünümününü de 'durağan' olarak kaydetmişti.

Üç kuruluştan da kırık not

Üç büyük uluslararası derecelendirme kuruluşu, Mooody’s, Standard & Poors ve Fitch Rating art arda Türkiye'nin ekonomisine dair uyarılarda bulundu. Bu şirketlerden Mooody’s ve Standard & Poors’un her biri rating pazarının yüzde 40’ına hakim. Fitch ise pazarın yüzde 15’ine sahip.

Bu durum ekonomide olumlu bir görünüm ortaya konulamaz ise dış borç olmadan ayakta kalamayacak durumda olan Türkiye’yi daha yüksek maliyetle borçlanmak zorunda bırakacak. Küresel fonlar, en az 2 kredi derecelendirme kuruluşundan ‘yatırım yapılabilir' not alan ülkelere yatırım yapmayı tercih ediyor. Eğer Türkiye bu kuruluşlardan en az ikisinden geçer not alamazsa, küresel fonların ülkemizi listelerinden çıkarması, Türkiye'de olanların da ülkeden çıkmayı gündeme almaları ihtimal dahilinde.

Mehmet Şimşek'ten Moody's'e jet cevap

Türkiye'nin kredi notunu izlemeye aldığı ve düşürebileceği belirtilen kredi derecelendirme Moody's'in hamlesine yönelik olarak Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulundu. Şimşek sıkılaştırma vurgusu yaptığı mesajda piyasalarla ilgili atılan adımları paylaştı. Şimşek, atılan adımları özetlediği mesajında şu ifadelerle Moody's'e cevap verdi: "Güvenilir politika eylemleriyle piyasaların endişelerine dönük tavır alıyoruz."