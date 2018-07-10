Ekonomi yönetiminde aslan payı Albayrak'a verildi

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesinde birçok yenilik yer alıyor.

Bu yeniliklerden birisi de ekonominin yönetimiyle ilgili düzenleme oldu. 2011 yılında yeniden kurulan Ekonomi Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile birleştirilerek bir kez daha Ticaret Bakanlığı'na dönüştürüldü. Ayrıca daha önce Ekonomi Bakanlığı altında bulunan Hazine Müsteşarlığı da ayrıldı.

Maliye Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı adı altında yeniden yapılandırıldı.

Böylece Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin ekonomisi açısından en önemli kurumlardan birine dönüşürken, aynı zamanda uluslararası yatırımcıların da bundan sonra en yakından takip edeceği bakanlık konumuna yükseldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu önemli göreve en güvendiği isimlerden biri olan Berat Albayrak'ı atadı. Daha önceki kabinede Enerji Bakanlığı görevini yürüten 40 yaşındaki Albayrak, aynı zamanda Erdoğan'ın damadı. Albayrak'ı beş önemli ekonomi sorunu bekliyor.

Yabancı yatırımcılar Albayrak’ı bekliyor

Güvenin yeniden tesisi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mayıs ayındaki Londra ziyaretinden bu yana Türk Lirası'ndaki değer kaybı hızlandı.

Erdoğan'ın para politikasına daha fazla müdahale edeceğinin sinyallerini vermesi Merkez Bankası gibi kilit kurumların bağımsızlığına dair kaygıların artmasına neden oldu. Bu dönemde özellikle eski Başbakan Yardımcısı Şimşek'in oynadığı rol önemli hale geldi.

Şimşek, Erdoğan'ın ziyaretinden kısa bir süre sonra Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya ile birlikte Londra'ya gelerek uluslararası piyasa oyuncularındaki kaygıları gidermeye çalışmıştı. Şimşek ve Çetinkaya'nın ziyaretinin ardından Türk varlıklarına yönelik satışlar da hafiflemiş ve piyasa seçimin ardından Şimşek'in görevine devam edip etmeyeceğini beklemeye başlamıştı.

Şimşek'in yeni kabinede yer almaması ve yerine Erdoğan'ın damadı Albayrak'ı atamasına piyasa olumsuz tepki verdi. Ayrıca 16 yıllık AK Parti iktidarı döneminde ilk kez ekonomi, daha önce bu alanda çalışmış isimler dışında birine teslim edildi.

16 yıldır farklı görevlerle ekonomi yönetiminde yer alan ve Hazine tarafını yöneten Ali Babacan ile İbrahim Çanakçı ve maliye tarafını idare eden Mehmet Şimşek ile Naci Ağbal gibi piyasaların yakından tanıdığı ve güvendiği isimler yeni sistemin ilk kabinesinin dışında kaldı.

Enflasyon: Özellikle uluslararası piyasaların Türkiye'ye yönelik kaygılarının başında enflasyonun çok yüksek olduğu bir dönemde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyümeyi destekleyecek politikaları savunuyor olması geliyor. Son açıklanan veriler, enflasyonun Haziran ayında yüzde 15.39'a yükselerek, Ocak 2004'ten bu yana en yüksek düzeyine ulaştığını gösteriyor.

Merkez Bankası'nın yılsonu için enflasyon hedefi ise yüzde 5 düzeyinde. Enflasyondaki artış, Merkez Bankası'nın faiz artırımlarına devam etme beklentisi yarattı. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyümeye zarar vereceği kaygısıyla faiz artırımlarına karşı çıkıyor.

TL’deki kayıplar sürecek mi?

Türk Lirası'ndaki düşüş: Türk Lirası, bu yıl en fazla değer kaybeden gelişmekte olan ülke para birimleri arasında. Lira, dolar karşısında yılbaşından bu yana yüzde 23'ün üzerinde değer kaybetti. Lira, Mayıs ayında dolar karşısında 4.92 ile tüm zamanların en yüksek düzeyini görmüştü.

Çifte açığa çare bulunacak mı?

Cari açık: 'Çifte açık' Türkiye'nin ekonomisinin orta ve uzun vadede en önemli sorunlarından biri olarak gösteriliyor. Türkiye'nin cari açığı, Nisan ayında 5.43 milyar dolar olurken, yılın ilk dört aylık döneminde 21.8 milyar dolara yükseldi.

Bütçe açığı: Piyasalarda kaygı yaratan çifte açığın ikincisi ise bütçe tarafında...

Son açıklanan verilere göre, vergi gelirlerinin yüzde 20.2 artmasıyla birlikte Mayıs ayında bütçe de 2.7 milyar lira fazla verdi. Böylece Ocak-Mayıs dönemindeki bütçe açığı da 20.5 milyar liraya geriledi. Böylece yıllık hedefin yüzde 31'ine ilk beş aylık dönemde ulaşıldı.

SELİM AYANOĞLU / İSTANBUL