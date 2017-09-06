Ekonomiye gurbetçi dopingi

Dışişleri Bakanlığı verilerine göre, yurt dışında 6 milyonu aşkın Türk vatandaşı yaşıyor. Yurt dışındaki Türklerin yaklaşık 5.5 milyonu Batı Avrupa ülkelerinde, geri kalanı da Kuzey Amerika, Asya, Orta Doğu ve Avustralya'da yerleşik bulunuyor.



Yurt dışında bulunan birçok Türk vatandaşı, her yıl başta Kurban ve Ramazan Bayramı olmak üzere yılbaşı ve yaz tatillerinde Türkiye'nin yolunu tutuyor. Yurt dışında yaşayan Türkler, ülkede kaldıkları süre zarfında gerek tatil gerekse yaptıkları alışverişlerle ekonomiye büyük bir hareketlilik sağlıyor.



Yurt dışındaki Türkler, Türkiye'de tatil için 5.5 yılda yaklaşık 33.2 milyar dolar harcadı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2012'den bu yılın Temmuz ayına kadar geçen 5.5 yılda Türkiye'yi 203 milyon 796 bin 229 kişi ziyaret etti. Ziyaretçilerin 30 milyon 471 bin 114'ünü yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.



Türkiye, söz konusu dönemde 157 milyar 976 milyon dolarlık turizm geliri elde etti. Bu gelirlerin 123 milyar 721 milyon doları yabancılardan, 33 milyar 159 milyon doları da yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarından geldi.

Otel rezervasyonlarının 10'da biri gurbetçilerden

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, yurt dışında yaşayan vatandaşların, her yıl yaz döneminde Türkiye'yi ziyaret ettiğini, hem yakınlarını ziyaret etmek için Türkiye'ye geldiğini hem de tatillerini burada yaptığını söyledi. Ayık, "Bu trend daha da arttı. Önceki yıllarda daha çok memleket ziyareti yapan gurbetçilerin son yıllarda tatil alışkanlıkları gelişti.



Gurbetçiler eskiye oranla Türkiye'de daha fazla tatil yapıyor, tesislerde daha fazla kalıyor" diye konuştu. Kendi tesislerinden örnek veren Ayık, gelecek döneme yönelik aldıkları otel rezervasyonlarından yüzde 10'unun yurt dışında yaşayan gurbetçilerden oluştuğunu bildirdi.

Ortalama harcama tutarı 3 bin 565 lira

Yurt dışında yaşayan Türkler, memleketlerinde alışveriş yapmayı da ihmal etmiyor. KDV iade hizmeti veren Global Blue Türkiye'nin verilerine göre, yurt dışında yaşayan Türkler, bu yılın Ocak-Temmuz döneminde Türkiye'de yaptıkları alışverişin 15 milyon 220 bin 183 liralık kısmı için KDV iadesi talebinde bulundu.



Yurt dışında yaşayan Türklerin, ülkedeki ortalama harcama tutarı da 3 bin 565 lira oldu. Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, yurt dışında yaşayan yurttaşların perakende sektörüne katkısını özellikle Temmuz ve Ağustos aylarında gördüklerini ifade etti.