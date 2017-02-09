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El Bab'da kritik hamle

Suriye'de dün 5 askerin şehit olduğu Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, sabah saatlerinde El Bab bölgesinde yine terör örgütü DEAŞ unsurlarının saldırısında 1 asker şehit oldu, 10 asker yaralandı.

09 Şubat 2017 Perşembe 13:21
El Bab'da kritik hamle

YENİ MESAJ/HABER-ANALİZ

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı'nın 169'uncu gününde El Bab'ın kontrolü için Salı gecesi gece geniş kapsamlı operasyonlar düzenledi. TSK harekât kapsamında DEAŞ'e ait 254 hedefin vurulduğunu ve 58 DEAŞ üyesinin öldürüldüğünü bildirdi.

Reuters Haber Ajansı da Türk ordusu ve Suriyeli muhaliflerin DEAŞ elindeki El Bab kentinin batı eteklerini ele geçirdiğini yazdı. Reuters'a görüş bildiren Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO)Gaziantep'teki Türkmen yetkilisi "Salı geceki operasyonda DEAŞ'ın savunması delindi ve ilerleme sürüyor" dedi.

Suriyeli muhalifler, El Bab'da DEAŞ'ın savunmasının çöktüğünü söyledi. Bu arada El Bab kentine ilerlemeye çalışan ÖSO güçlerini destekleyen Türk askerlerine, IŞİD tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda iki Mehmetçik şehit düşerken, 15 askerimiz yaralandı.

Havadan bomba yağdı

TSK açıklamasında Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçaklarının DEAŞ'a ait 65 hedefe hava harekâtı düzenlediğine işaret edildi. Harekât sonucu barınmada kullanılan 58 bina, karargâh binası, 3 tünel girişi, 2 kontrol noktası ve silah monteli araç imha edildi.

Açıklamasında ülkelerini terk etmek zorunda kalan Suriyelilerin topraklarına dönmeleri, huzur ve güven içinde yaşamalarına katkı sağlayan harekâtın Türkiye'nin sınır güvenliği için de önemli olduğu belirtilerek, harekâtın terörün bölgede yerleşik hale gelmesinin önlenmesi ve PKK/PYD/YPG terör örgütünün güneyde koridor oluşturmasının engellenmesi açısından önem taşıdığı vurgulandı.

Suriye ordusu da güneyden yaklaşıyor

Öte yandan Suriye ordusu da Halep kentinin 40 kilometre kuzeydoğusunda bulunan El Bab kentine bir kaç kilometre daha yaklaştı. Suriye ordusunun DEAŞ'ın merkezi Rakka ile El Bab arasındaki bağlantıyı kestiği belirtiliyor.

TSK ile Suriye ordusunun karşı karşıya gelme ihtimali olup olmadığı konusunda şimdiye kadar somut açıklama yapılmadı. Türkiye, Rusya ve İran'ın oluşturduğu 'ortak girişim'in Suriye'deki kanlı savaşa çözüm bulmak için yoğun çaba sarfettiği bir dönemde iki ordu arasında 'çatışma'nın yaşanmasına ihtimal verilmiyor.

El Bab neden önemli

TSK, 3 ayı aşkın süredir El Bab'ı DEAŞ'tan temizlemeye çalışıyor. El Bab, Türkiye sınırına yaklaşık 30 kilometre mesafede bulunuyor. İç savaş öncesinde yaklaşık 70 bin kişinin yaşadığı bu kasaba, önemli bir sanayi merkezi olarak biliniyor.

Türkçe adı 'Kapı' olan kasaba, sadece doğu ile batı değil, aynı zamanda kuzey ve güney yönlerinde de önemli bir kavşakta bulunuyor. Kasabanın nüfusunun önemli bir kısmını Sünni Araplar oluşturuyor.

El Bab, Kasım 2013'te DEAŞ'ın yönetimine geçti. PKK'nın Suriye'deki kolu YPG'nın ana çatısını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG), kuzeydoğuda bulunan Menbic'i aldıktan sonra El Bab'a ilerlemeyi planladıklarını açıklamış ancak bu plan daha sonra hayata geçirilmemişti.

Coğrafi konumu, El Bab'a çok kritik bir kavşak olarak stratejik önem kazandırıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekim ayında yaptığı bir konuşmada, Türkiye'nin El Bab'a inmek zorunda olduğunu söylemiş ve bunun gerekçesini "Çünkü burada terörden arındırılmış bir bölgeyi hazırlamamız lazım" sözleriyle açıklamıştı.

Öte yandan El Bab'ı kaybetmek, Musul ve Rakka'da taarruz altında kalan DEAŞ'ın daha da zayıflamasına yol açacak. Musul'da çember daralırken, örgütün elinde Rakka dışında önemli bir merkez kalmamış olacak. Türkiye ise PYD'nin Afrin ve Kobani kantonlarını birleştirme arzusuna darbe indirecek.

Şehit sayısı arttı

El Bab'da DAEŞ saldırısından acı haber geldi

Suriye'de dün 5 askerin şehit olduğu Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, sabah saatlerinde El Bab bölgesinde yine terör örgütü DEAŞ unsurlarının saldırısında 1 asker şehit oldu, 10 asker yaralandı.

Son Güncelleme: 09.02.2017 15:16
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