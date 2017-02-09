El Bab'da neler oluyor?

ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasıyla Türkiye'nin Suriye'deki konumu üzerine yapılan planlar da yeniden gündemin üst sıralarına çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'de güvenli bölge kuracaklarını söyleyen Trump ile yaptığı ilk resmi görüşmede El Bab operasyonu ve Rakka operasyonu ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamalarına göre görüşmede Trump’a Rakka için somut planı sunuldu. iki liderin El Bab ve Rakka'da birlikte hareket edilmesi konusunda mutabık kaldığını ifade eden Kalın, “Rakka'nın DEAŞ'tan temizlenmesi konusunda Türkiye’nin sunduğu somut bir plan var. Fırat Kalkanı Harekâtı’yla ‘Suriye'de IŞİD'le savaşan tek güç PYD'dir’ efsanesi çözülmüş oldu. DEAŞ’a karşı gerçek mücadele veren ülkelerin başındayız. Artık El Bab’da güçler şehrin içinde. Birbirini tamamlayan bir plandan bahsedebiliriz. Terörden arındırılmış güvenli bölge konusu da konuşuldu. Azez, El Bab, Cerablus bölgesi terörden arındırılmalı. Buna sıcak baktıklarını söylediler” dedi.

Türk özel kuvvetleri Rakka'ya mı girecek?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da El Bab'tan sonra yeni hedefin Rakka olacağını söyledi. Çavuşoğlu, "Bundan sonraki hedef tabii ki Rakka operasyonudur. Rakka operasyonunun da başka terör örgütleriyle değil, doğru kişilerle yapılması gerekiyor. Biz bölgesel ülkeler ve koalisyonun içindeki ülkeler olarak özel kuvvetlerimizi devreye sokabiliriz, sokmamız gerekiyor. Arazide de muhalif güçlerle, yani ılımlı muhaliflerle, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile iş birliği yapmamız gerekiyor. Biz, tüm bu şehirlerde ve genel anlamda DEAŞ ile mücadele konusunda ABD ile iş birliği yapacağız. Bundan sonraki mücadelemizin daha etkili olacağına, DEAŞ'ı kısa sürede Suriye'den ve Irak'tan temizleyebileceğimize inanıyoruz" dedi.

Amerikalı sözcüden Rakka mesajı

Türk makamları bu açıklamaları yaparken ABD'den çok kritik Rakka mesajları geldi. DEAŞ karşıtı koalisyonun Amerikalı sözcüsü Albay Dorrian Rakka şehrinin birkaç hafta içinde tamamen sarılmış olacağını ve ondan sonra da şehre yönelik saldırıda yer alacak kuvvetler konusunda bir karar alma sürecinin başlayacağını söyledi.

El Bab operasyonunu da değerlendiren Dorrian, "Türkiye, düşmanı, Suriye'nin kuzeyinde tecrit etmek konusunda inanılmaz bir iş çıkardı. Türkiye ve Türkiye destekli kuvvetlerin kuzeyden şehre girmesi, koalisyonun havadan vurması ve rejimin güneyden yaklaşması ile düşman El Bab'da çok zor durumda. Şehre giren Türk kuvvetlerini ve destekledikleri kuvvetleri tehdit eden DEAŞ savaşçılarını ve kaynaklarını vurmak üzere El Bab'ın içinde ve yakınlarında birçok hava saldırısı düzenledik" dedi.

Pentagon'dan Türkiye açıklaması

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon sözcüsü Eric Pahon ise yeni dönemde Türkiye-ABD ilişkileri üzerine önemli açıklamalar yaptı. Başta El-Bab olmak üzere DEAŞ’ın Suriye’nin kuzeyinden temizlenmesine yönelik uzun zamandır Türk ve Amerikan yetkilileri arasında görüşmeler olduğunu söyleyen Pahon, “Türkiye ile ABD arasında son zamanlarda özellikle de El Bab civarında artan bir iş birliği söz konusu. Dolayısıyla NATO müttefikimizle Suriye konusunda olumlu yönde bir ilerleme var” dedi.

Artan iş birliğinin “aylardır devam eden görüşmelerin seyriyle paralellik gösterdiğini” ifade eden Pahon, daha önce Washington’un Türkiye’nin El Bab'a yönelmesini istememesine karşın şimdi Türkiye destekli güçlerin şehri almasına destek vermesinin bu olumlu yönde ilerlemenin göstergesi olduğunu kaydetti.

Pahon, “Biz müttefikimiz Türkiye’yi değerli bir ortak olarak görüyoruz. Bu görüşmeler Türk kuvvetlerine daha çok ve daha yerinde destek vermemizi sağladı” ifadelerini kullandı.

EL Bab'ta büyük risk!

Son olarak 6 şehit verdiğimiz El Bab'de ÖSO destekli birliklerimiz şehir merkezine girmek üzere. Kentin kenar mahallelerinde şiddetli çatışmalar yaşanırken ortaya büyük bir risk çıktı.

Zira Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kuzeyden kuşattığı kent güneyden de Suriye ordusu tarafından kuşatılmış durumda. Bu durum iki ülke ordularının karşı karşıya gelme riskini ortaya çıkardı.

Bu tehlikenin önüne geçmek için ise önlemler alınıyor. Başbakan Binali Yıldırım, "Güneyde rejime ait unsurların, kuzeye doğru hareketlendiği doğrudur. Ancak gerek koalisyon güçleri, gerek Türk Hava Kuvvetleri, gerek Rusya'yla yapılan koordinasyon sonucu herhangi bir tatsız olayın yaşanmaması, çatışma olmaması için gereken tedbirler alınmaktadır" açıklamasında bulundu.

CIA Başkanı'ndan kritik ziyaret

Trump ile birlikte Türkiye-ABD ilişkileri özellikle Suriye bağlamında yeni bir sürece girerken yeni dönemin operasyonel ayrıntıları Ankara'ya gelen CIA Başkanı Mike Pompeo ile ele alındı. İlk yurt dışı gezisini Türkiye'ye yapan Pompeo, MİT Müsteşarı Hakan Fidan tarafından ağırlandı.

Pompeo, daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi. Söz konusu görüşmede Suriye'de devam eden El Bab operasyonu ve başlatılması planlanan Rakka operasyonunun ayrıntıları konuşuldu. Irak, terör ve FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in iadesi de gündemdeki diğer konu başlıkları arasındaydı. Öte yandan aynı başlıkları Başbakan Binali Yıldırım ile ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence tarafından da değerlendirdi. Yıldırım ve Pence bu gündemlerle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.