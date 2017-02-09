El Bab'dan acı haber...

DHA'nın son dakika haberine göre, şehit olan asker sayısı 5'e yükseldi.

El Bab' ta DEAŞ unsurlarının saldırısında bugün şehit olan asker sayısı ise gelen son dakika haberine göre 5'e yükseldi.

170'inci gününe giren Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, El Bab'ın ele geçirilmesine yönelik yürütülen operasyonlar sırasında sabah saatlerinde DEAŞ'lı teröristler ile Mehmetçik arasında çatışma çıktı. Saldırının ardından DEAŞ terör örgütü unsurlarının bulunduğu alanlar, karadan ve havadan ateş altına alındı.

Yaralı askerler tedavi için Kilis Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, şehit askerin cenazesi ise helikopter ile Gaziantep'e getirildi.