El Bab operasyonu bitti

Genelkurmay Başkanlığı'na göre, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin oluşturduğu tehdidi bertaraf ederek, hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos 2016'da başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı sürüyor.

Harekatın 177. gününde, muhalif unsurlardan oluşan özel görev kuvvet gruplarınca, karadan ve havadan yapılan yoğun ateş desteğiyle büyük ölçüde kontrol sağlanan El Bab'ın, terör örgütü DEAŞ unsurlarından temizlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki topçu ve diğer ateş destek vasıtalarıyla DEAŞ'a ait 258 hedefe atış yapılarak, barınma yerleri, muhtemel savunma mevzileri, tünel ağızları baskı altına alındı. Hava Kuvvetleri Komutanlığınca, terör örgütü DEAŞ'a ait 20 hedefe hava harekatı düzenlendi. Hava harekatları sonucu, teröristlerce barınma maksatlı kullanılan 15 bina, iki karargâh binası, iki cephanelik ve bir bombalı araç imha edildi.

Yapılan topçu atışları, icra edilen hava harekatı ve meydana gelen çatışmalarda toplam 15 DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirildi.

El Bab'tan sonra ne olacak?

Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Körfez ülkeleri turuna çıkan Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, bir gazeteye yaptığı açıklamada, El Bab operasyonunun tamamlanmak üzere olduğunu; Rakka operasyonunun ise koalisyon güçlerinin tavrına ve maddi olanaklara bağlı olduğunu söyledi.

Bu arada ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu Komutan Yardımcısı Tümgeneral Rupert Jones da, Türkiye destekli güçlerin kısa bir süre içinde El Bab ilçesini tamamen DEAŞ’tan almasını beklediklerini belirtti.

Türk güvenlik güçleri ve destekledikleri muhalif kuvvetlerin DEAŞ mensuplarını El Bab’da sıkıştırmaya devam ettiğini söyleyen General Jones, “(El Bab içerisinde) İlerledikçe düşmanın kontrol ettiği başka yerlerde de gördüğümüz bir taktik olan şehrin altında büyük tünel ağlarını tespit ettiler. Haftalarca süren şiddetli çatışmalardan sonra El Bab'ın yakında tamamen kurtarılmasını bekliyoruz” dedi.

HABER MERKEZİ