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El Bab’da sona yaklaşılıyor

Milli Savunma Bakanı Işık, Fırat Kalkanı Harekatı’nda yaklaşık 2 bin kilometrekarelik alanın DEAŞ’tan tamamen temizlendiğine işaret ederek, “El Bab’ın etrafındaki bütün köyler DEAŞ’tan temizlendi. El Bab’ın da DEAŞ’tan tamamen temizlenmesi Allah’ın izniyle yakındır” dedi

05 Şubat 2017 Pazar 19:25
El Bab’da sona yaklaşılıyor
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Fırat Kalkanı Harekatı'nda yaklaşık 2 bin kilometrekarelik alanın DEAŞ'tan tamamen temizlendiğine işaret etti. Terörle mücadelede gelinen noktaya değinen Işık, "Sadece 24 Temmuz 2015 tarihinden bugüne kadar yaklaşık 10 bin terörist etkisiz hale getirildi. Artık Türkiye'nin tüm kurumları tam bir uyum ve koordinasyon içinde çalışıyor. Önceden bilirdik, bir koordinasyon sıkıntısından dolayı ciddi problemlerle karşı karşıya kalırdık. Son 1.5 yıllık süreçte terör örgütüne öyle ağır darbeler vuruldu ki inanıyorum ki önümüzdeki süreçte terör örgütü eylem yapamaz hale geliyor, gelmekte ve gelecek" ifadelerini kullandı. Işık, PKK ile mücadele bir noktaya gelince Türkiye'nin üzerine DEAŞ'ın salındığını anlatarak, şöyle devam etti: "Bölgede DEAŞ'ın en çok eylem yaptığı ülkelerden biri Türkiye haline getirildi. Bir dönem 'Türkiye DEAŞ'ı destekliyor' yaygarasında bulananlar şimdi dut yemiş bülbül gibi. Halbuki şu anda DEAŞ'a karşı en sert, en önemli mücadeleyi veren de Türkiye'dir. Fırat Kalkanı Harekatı'nda yaklaşık 2 bin kilometrekarelik alan, DEAŞ'tan tamamen temizlendi. Bugün itibarıyla söylüyorum, El Bab'ın etrafındaki bütün köyler DEAŞ'tan temizlendi. El Bab'ın da DEAŞ'tan tamamen temizlenmesi Allah'ın izniyle yakındır. Göreceksiniz, Allah'ın izniyle askerimiz Özgür Suriye Ordusu'yla bu hainleri El Bab'tan temizleyecek, orayı da DEAŞ'tan kurtaracak. Bunun için de oradaki askerlerimiz kahramanca mücadelelerini sürdürüyorlar." 

TSK, FETÖ’den arınınca...

FETÖ operasyonlarından dolayı yurt dışına kaçan bazı sözde komutanların uluslararası medyada boy gösterdiğini anımsatan Işık, "Efendim Türk ordusu zayıflamış.' Türk ordusu, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), inanın bu FETÖ'cülerden temizlendiği için çok daha güçlendi. Artık 'abisinden' değil komutanından emir alıyor TSK'nın tütm subayları" diye konuştu. Işık, "zayıf" denilen TSK'nın yurt dışında görev yaptığını, terörle mücadele ettiğini ve DEAŞ'ı sınırlardan temizlemek için harekat düzenlediğini belirterek, TSK'nın gücünü koruduğunu ve geliştirdiğini söyledi. TSK'nın yapısını güçlendirecek adımları atmaya devam ettiklerini ifade eden Işık, "30 bin yeni insanımızı TSK'ya kazandırıyoruz. Şu anda mülakatlar devam ediyor. Milletimizin TSK'ya ilgisi göğsümüzü kabartıyor. 200 kişi özel kuvvetlere subay alacağız, 20 bine yakın müracaat var. Bin kişilik bir ihtiyacımız için 30 binin üzerinde başvuru var. Bu milletimizin TSK'ya ne kadar sahip çıktığının çok güzel göstergesidir" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin artık kendi silahını yaptığını dile getirerek, bu alandaki çalışmalardan bahseden Işık, "Özgün helikopterimiz, 6 Eylül 2018'de uçacak." diyerek, helikopterin tamamen kendi tasarımları ve üretimleri olduğunu ayrıca Türkiye'nin kendi milli muharip uçağını da yapacağını kaydetti. AA
Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanı IşıkFırat KalkanıFırat Kalkanı HarekatıTSKFETÖ’den Arınınca
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Ferhat 2017-02-06 01:48:29

İ yide bize ne? Bize para kazandırmıyor ki!

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erdem 2017-02-06 11:03:15

Türkiye sözde FETO operasyonları,Suriye de garantör ülke ve yeniden siyasi dialog beyin yıkaması, sözde anayasa değişikliği referandumu ile uyutulurken TSK-TBMM hamiliğinde sözde kürdistan kuruluyor.

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