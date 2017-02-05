El Bab’da sona yaklaşılıyor

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Fırat Kalkanı Harekatı'nda yaklaşık 2 bin kilometrekarelik alanın DEAŞ'tan tamamen temizlendiğine işaret etti. Terörle mücadelede gelinen noktaya değinen Işık, "Sadece 24 Temmuz 2015 tarihinden bugüne kadar yaklaşık 10 bin terörist etkisiz hale getirildi. Artık Türkiye'nin tüm kurumları tam bir uyum ve koordinasyon içinde çalışıyor. Önceden bilirdik, bir koordinasyon sıkıntısından dolayı ciddi problemlerle karşı karşıya kalırdık. Son 1.5 yıllık süreçte terör örgütüne öyle ağır darbeler vuruldu ki inanıyorum ki önümüzdeki süreçte terör örgütü eylem yapamaz hale geliyor, gelmekte ve gelecek" ifadelerini kullandı. Işık, PKK ile mücadele bir noktaya gelince Türkiye'nin üzerine DEAŞ'ın salındığını anlatarak, şöyle devam etti: "Bölgede DEAŞ'ın en çok eylem yaptığı ülkelerden biri Türkiye haline getirildi. Bir dönem 'Türkiye DEAŞ'ı destekliyor' yaygarasında bulananlar şimdi dut yemiş bülbül gibi. Halbuki şu anda DEAŞ'a karşı en sert, en önemli mücadeleyi veren de Türkiye'dir. Fırat Kalkanı Harekatı'nda yaklaşık 2 bin kilometrekarelik alan, DEAŞ'tan tamamen temizlendi. Bugün itibarıyla söylüyorum, El Bab'ın etrafındaki bütün köyler DEAŞ'tan temizlendi. El Bab'ın da DEAŞ'tan tamamen temizlenmesi Allah'ın izniyle yakındır. Göreceksiniz, Allah'ın izniyle askerimiz Özgür Suriye Ordusu'yla bu hainleri El Bab'tan temizleyecek, orayı da DEAŞ'tan kurtaracak. Bunun için de oradaki askerlerimiz kahramanca mücadelelerini sürdürüyorlar."

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