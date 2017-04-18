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Elazığ'da roketatar mühimmatları ele geçirildi

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda roketatar mühimmatı ele geçirildi

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Elazığ'da roketatar mühimmatları ele geçirildi
Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri istihbarat çalışması yaptı. Jandarma ekipleri, terör örgütü PKK/KCK mensuplarının Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde muhtemel eylemlerde kullanmak üzere ilçeye bağlı Yücekonak köyü Hemonun bölgesi mevkiinde silah ve mühimmat bilgisi sakladığı bilgisine ulaştı. Jandarma Özel Harekat Timleri tarafından Hemonun bölgesinde yapılan operasyonda, toprağa gömülü 3 adet antitank roketatar mühimmatı, 1 adet anti personel roketatar mühimmatı ve 5 adet roketatar sevk fişeği ele geçirildi. Elazığ Valiliği tarafından yapılan açıklamada, ”Ülkemizin birlik ve beraberliğine yönelik her türlü tehdide karşı mücadele kararlılıkla devam edilmektedir” denildi.

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Elazığda Roketatar Mühimmatları Ele Geçirildi
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