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Elektrik tüketimi Haziranda arttı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de geçen ay günlük bazda en yüksek elektrik tüketimi 874 milyon 643 bin kilovatsaatle 28 Haziran'da, en düşük tüketim ise 543 milyon 908 bin kilovatsaatle 16 Haziran'da gerçekleşti

16 Temmuz 2018 Pazartesi 16:14
Elektrik tüketimi Haziranda arttı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de geçen ay günlük bazda en yüksek elektrik tüketimi 874 milyon 643 bin kilovatsaatle 28 Haziran'da, en düşük tüketim ise 543 milyon 908 bin kilovatsaatle 16 Haziran'da gerçekleşti. Haziranda elektrik tüketimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3.14 artışla 23 milyar 5 milyon 314 bin kilovatsaate yükselirken, elektrik üretimi ise yüzde 3.17 artışla 23 milyar 67 milyon 248 bin kilovatsaat oldu.

Elektrik üretiminin yüzde 26.83'ü doğalgaz santrallerinden, yüzde 21.52'si ithal kömür ve yüzde 17.72'si yerli kömür santrallerinden karşılandı. Üretimde hidroelektrik santrallerin payı yüzde 24.53'i bulurken, rüzgar enerjisinin payı yüzde 5.41 olarak belirlendi.

Kalan yüzde 3.99'luk kısım ise jeotermal, güneş, fuel-oil ve biyokütle kaynaklarından sağlandı. Türkiye'nin elektrik ithalatı Haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 14.24 artışla 228 milyon 300 bin kilovatsaat oldu. Geçen ay elektrik ihracatı da yüzde 14.81 artışla 290 milyon 234 bin kilovatsaate yükseldi.  AA
 

Anahtar Kelimeler:
ElektrikTüketim
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